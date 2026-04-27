Enerji Bakanlığı'na yürümek isteyen madenciler ablukada: Polis açlık grevindeki işçilere biber gazı sıktı

Direnişlerinin 16’ncı, açlık grevlerinin ise 8’inci gününde olan Doruk Madencilik işçileri Ankara'daki eylemlerini sürdürüyor.

Kurtuluş Parkı'ndaki madenciler bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi.

Yürüyüş öncesi parkın etrafında yüzlerce polis konuşlandırıldı. Polis, maden işçilerini ablukaya aldı.

Günlerdir aç olan madenciler, protesto için üstlerindeki kıyafetleri de çıkardı.

Saat 12.00'de yürüyüşe geçen işçilere polis müdahale etti.

Polis, işçilerle dayanışma için parka giden yurttaşlara da müdahale etti.

Açlık grevindeki madenciler polis barikatını yıktı. Polis, işçilere ve yurttaşlara biber gazı sıktı.

Müdahalenin ardından işçiler Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemine başladı. Baretlerini yere vuran işçiler "Barikatı aç" dedi.

Ödemeler eksik yapıldı

Bağımsız Maden-İş tarafından dün yapılan açıklamada, madencilerin artık konuşmakta bile zorlandığı belirtilirken, bir işçinin daha rahatsızlandığı duyurulmuştu.

Maaşların hâlâ eksik yatırıldığı belirtilerek, yapılan ödemenin toplam alacağın çok küçük bir kısmını karşıladığı vurgulandı. Açıklamada, “Ödenen miktar toplam alacağımızın 50’de 1’i bile değil. Her bir madencinin son kuruşunu dahi alana kadar direneceğiz” denildi.

İşçilerin talepleri ne?

Doruk Madencilik işçileri, TMSF devri öncesine uzanan alacaklar da dahil olmak üzere tüm taleplerini şöyle sıralıyor:

• Ödenmeyen maaşların, ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesi,

• TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılan, dava açmış ve açmamış tüm işçilere tazminatlarının verilmesi,

• Çalışanlara rızaları dışında uygulanan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,

• İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının sağlanması,

• Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,

• Madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin garanti altına alınması