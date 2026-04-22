TKP'den direnişteki Doruk Madencilik işçilerine ziyaret: 'Kefenimiz cebimizde, hakkımızı almadan dönmeyeceğiz'

Eskişehir'deki Doruk Madencilik firmasında çalışan işçiler, ödenmeyen maaşları ve gasp edilen tazminatları için başlattıkları direnişi Ankara'ya taşıdı.

Seslerini duyurmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne giden madenciler, sert bir polis müdahalesiyle yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. On dört saatlik gözaltı süresinin ardından serbest bırakılan işçiler açlık grevlerinin üçüncü gününde, eylemlerine Ankara Kurtuluş Parkı’nda devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, madencileri ziyaret etti. Paylaşımın ardından yapılan açıklamada, “Maden işçileri yalnız değildir. Asalak patron sınıfı yenilecek, maden işçisi kazanacak” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Aylardır alamadıkları ücretleri ve insanca çalışma koşulları için Ankara’ya yürüyen ve her zaman holding sahiplerinin tarafında olan AKP iktidarının bütün engelleme girişimlerine rağmen mücadelelerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerinin yanındaydık. Maden işçileri yalnız değildir. Asalak patron sınıfı yenilecek, maden işçisi kazanacak!”

Madenciler ‘ölmek var dönmek yok’ diyor

TKP Ankara İl Örgütü ziyaretinde konuşan işçilerden Kamil Tansever yaşadıklarını anlattı. 15 yıldır Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik'de çalışan madenci Tansever, “Üç aylık alacağım var benim içeride, 15 senelik tazminatım var. Ve ben bu yürüyüş kararını alma sebebim bu yüzdendir” dedi.

Hukuki yollara başvurmalarına ve davayı kazanmalarına rağmen mahkeme kararlarının uygunlamadığını belirten Tansever, patronların ödeme yapmadığını ifade etti.

Süreci aktaran Tansever, şunları söyledi:

“Mahkemeye veren arkadaşlarımız da var içimizde. Sonuç belirlendi, mahkeme bize 'Siz bu hakkınızı almakla mükellefsiniz', karşı taraf için de 'ödemek zorunda' dedi. Ama biz karşı taraftan herhangi bir para ödemesi alamadık. Bütün haklarımızı almadan geriye dönmeyeceğiz, ölmek var dönmek yok diyoruz.”

Tansever, yeraltındaki ağır ve güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çekerek, "Nasıl yer altına kellemiz koltuğumuzun altında, kefenimiz cebimizde girdiysek, şu an buraya gelme sebebimiz de aynı şekildedir" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'a girerken madenciler: ‘Bayramları unuttuk’

1 Mayıs’a ilişkin değerlendirmesi sorulan Tansever, işçilerin içinde bulunduğu derin yoksulluğu ve holdingin emekçiler üzerinde yarattığı tahribatı şu şekilde özetledi: