Endonezya kıyılarına 'yüzen Çin tankı' vurdu

Endonezya menşeli JATOSINT haber ajansı, Endonezya ordusu tarafından bir Çin tankının bire bir kopyasının bulunduğunu bildirdi.

Paslı bir tanka benzeyen nesne bu ayın başlarında Natuna Denizi'ndeki bir petrol sondaj kulesinin yakınında keşfedildi. Daha sonra akıntıyla birlikte sürüklendi ve Endonezya Donanması tuhaf nesneyi aramaya başladı.

Maket tank birkaç gün sonra bulundu. Maket tankın Çin'in kullandığı Type 15/ZTQ-15 tankının (VT-5 olarak da bilinir) bir kopyası olduğu sonucuna varıldı. Ancak maketi tam olarak kimin ve hangi amaçla ürettiği bilinmiyor.

Maketin model olarak kullandığı Çin tankıysa gerçekte yüzemiyor.