Endonezya kripto parayı 'haram' ilan etti

Endonezya'nın en üst düzey dini otoritelerinden biri tarafından kripto para ticareti 'haram' olarak kabul edildi veya yasaklandı.

Endonezya Ulema Konseyi, dünyanın en büyük İslam ülkesinde kripto paraları şeriata aykırı ilan etti.

Perşembe günü Ulema Konseyi dini kararnameler başkanı Asrorun Niam Sholeh kripto karşıtı bir fetva yayınladı. Reuters'ın aktardığına göre fetvada “belirsizlik, bahis ve zarar unsurları” sergilediklerini söyledikleri kripto para ticareti kumarla bir tutuldu.

Ulema Konseyi'nin fetvaları yasal olarak bağlayıcı olmasa da, son kararı, kripto ticaretinin geçtiğimiz yıl tavan yaptığı Endonezya'da etkili olabilir. Şeriatla yönetilen ülkede sadece 2020 ve 2021 yılları arasında kripto para piyasasına dahil olan Endonezyalıların sayısının dört milyondan 6,5 milyona yükseldiği bildirilirken, Ticaret Bakanlığı kripto para borsasının değerinin Mayıs ayı itibariyle toplam 370 trilyon rupiye (257,5 milyar lira) ulaştığını söyledi.

Ulema Konseyi'nin kararı, elektronik varlıklar için emtia ticaretini de haram ilan etti. Ancak kurum, belirli kriptoların İslam hukuku veya malların ve finansal araçların “fiziksel bir biçime, net bir değere sahip olmasını gerektiren Şeriat” ile uyumlu olmasına izin verdi.

Ulema Konseyi dini kararnameler başkanı kripto paraların “İslami kuralları karşılayabilir, temel bir varlığa sahip olabilir ve net faydalar sağlayabilirse” bunlara izin verilebileceğini de sözlerine ekledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı da sanal para birimlerinin 'caiz olmadığını' alım satımını yapmanın 'şu aşamada dinen uygun olmadığı' söylemişti.