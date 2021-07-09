Fortnite'ı yasaklama çağrısı: Endonezya'nın islamcı hükümeti 'büyük oyunu' bozdu

Endonezya Turizm Bakanı Sandiaga Uno, bir kullanıcı tarafından oluşturulan bir haritanın oyuncuların Kabe'de oyun oynamasına izin verdiğine dair haberlerin medyada yer almasının ardından popüler çevrimiçi nişancı oyunu Fortnite'ı yasaklama çağrısında bulundu.

Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno yaptığı açıklamada, "Bu oyunda, yeni silahlar almak ve bir sonraki seviyeye geçmek için yok edilmesi gereken Kabe'ye benzer olduğu düşünülen simgeler olduğu söylendi" dedi. Pazartesi günü CNN Endonezya'nın aktardığına göre Bakanlık, çalışanlarına çocukların oyun oynamasını engellemek için çabalama talimatı verdi.

Söz konusu tartışmanın çıkış noktasysa, 2019'da yayınlanan ve bir oyuncunun Kabe'nin bir kopyasını oluşturduğu bir YouTube videosundan kaynaklanıyor. Videoda Kabe'ye yönelik herhangi bir zarar verme eylemi gerçekleşmezken benzer tepkiler dünyanın farklı yerlerindeki İslamcılardan gelmişti. Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'nin geçen ay oyuna karşı bir fetva yayınlamasının ardından Fortnite dünya çapında siyasal İslamcıların gündemine oturmuş oldu.

Ancak söz konusu Kabe modeli oyunun kendi geliştiricilerinin eseri değil, bir oyuncunun yaptığı bir tasarım. Fortnite geliştiricisi Epic Games, tartışma ilk çıktığında bir açıklama yaparak, içeriğin "bir oyuncu tarafından yaratıcı modda yapılmış bir adada" oluşturulduğunu belirterek "adada Kutsal Kabe'yi yok edemezsiniz" diye ekledi.

Şeriatçıların hedef tahtasına oturttuğu tasarım Arapça bir YouTube kanalı tarafından yapılmış.

Epic Games'in açıklaması bir haftadan fazla bir süre önce yapıldı ancak Bakan Uno'nun çok da umrundaymış gibi gözükmüyor. Endonezya İletişim ve Enformasyon Bakanı Johnny Plate, CNN Endonezya'ya bakanlığının "içeriği oluşturan faillerin izini sürmek ve onlara karşı harekete geçmek için Endonezya Ulusal Polisi ile koordine halinde olduğunu" söyleyerek olayı iyice polisiyeleştirdi. Ancak Kabe modelinin Endonezyalı bir oyuncu tarafından yapılıp yapılmadığı bile meçhul.

Fortnite, dünya çapında yaklaşık 350 milyon oyuncu tarafından oynanıyor. Oyun keza Endonezya'da da en popüler bilgisayar oyunu konumunda.