Emniyette 'AKP MKYK üyesi' operasyonu: 8 polise soruşturma açıldı, 1’i açığa alındı

İçişleri Bakanlığı, AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin otel kayıtlarına eriştiği iddiasıyla 8 emniyet personeli hakkında soruşturma başlatırken Antalya’da görevli bir polis memuru açığa alındı. Olayın ardından Bakan Süleyman Soylu’nun Mücahit Birinci’ye “Geçmiş olsun” telefonu açtığı öğrenilirken Birinci, “Listede kalmadığım otellerin bilgisi var. Devletin yatak odasına girerek, gizli kalması gereken belgeleri manipüle etmişler. Bazı uyuyan hücrelerin harekete geçtiği kanaatindeyim. 17/25 Aralık benzeri bir operasyon gibi gözüküyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı, kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli Whatsapp mesajlarıyla gündeme gelen AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin otel kayıtlarına yasa dışı yollarla erişim sağlandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Birinci’nin kayıtlarına eriştiği iddia edilen 8 emniyet mensubu tespit edilirken bu kişilerden Antalya’da görev yapan bir polis memuru açığa alındı. Otel kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Mücahit Birinci’ye “Geçmiş olsun” telefonu açtığı öğrenilirken, kayıtlara giren kişilerin örgüt eksenli hareket ettiği iddia ediliyor.

T24'den Eray Görgülü'nün haberine göre Birinci, paylaşılan listede hiç konaklamadığı yerlerin bilgisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'İtibar suikastının ucu FETÖ’ye dayanıyor'

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum, dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bize verilen bilgi, bana yapılan bu kirli operasyonun Antalya merkezli yapıldığı yönünde. Kişisel bilgilerime yasa dışı yollarla giren personelin tamamından davacıyım. Hepsinden şikayetçi oldum. Bana yapılan itibar suikastının ucu FETÖ’ye dayanıyor. Gazeteci olduğu iddiasıyla sosyal medyada yayın yapan şahsa bu bilgiler ulaştırılmış. Yayınlandıktan üç saat sonra Antalya’da görev yapan bir polisin açığa alındığını öğrendik.

'Yaka numaralarını vererek girmişler'

Bu kişiler, sisteme yaka numaralarını vererek, isimlerini vererek girmişler. Bu durum sadece görevi kötüye kullanma değildir. Devletin yatak odasına girerek gizli kalması gereken belgeleri manipüle etmişler. Bazı uyuyan hücrelerin harekete geçtiği kanaatindeyim. 17-25 Aralık benzeri bir operasyon gibi gözüküyor.”

'Hukuk ve emniyet noktasında gereğini yapıyoruz' demişti

Otel kayıtlarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Birinci, "AkilliCavus" isimli Twitter hesabını işaret ederek, "Demek akıllı çavuş sensin... Demek üretici alçak sensin. Geliyoruz" demişti. Birinci, Whatsapp mesajlarıyla ilgili de "Bu haysiyetsiz alçakların hakkımızda yaptıkları tamamen iftira niteliğindeki uydurma haysiyet cellatlığının hesabını verecekler. Alçakları hoplatmaya devam edeceğiz. Fetö, DHKPC, PKK... Nasıl haysiyetsiz saldırı yaparlarsa yapsınlar, simetrik ve asimetrik, anladıkları dilden mücadeleye devam edeceğiz. Bu alçak iftiralarla ilgili hukuk ve emniyet noktasında gereğini yapıyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.