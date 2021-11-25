AKP'li Mücahit Birinci'den 'WhatsApp mesajları' açıklaması: Alçakları hoplatmaya devam edeceğiz

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, kendisine ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan 'WhatsApp mesajlarına' ilişkin açıklamada bulundu.

Birinci, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla paylaşılan mesajlara yönelik, "Bu haysiyetsiz alçakların hakkımızda yaptıkları tamamen iftira niteliğindeki uydurma haysiyet cellatlığının hesabını verecekler" dedi.

Birinci açıklamasının devamında, "Alçakları hoplatmaya devam edeceğiz. Fetö, DHKPC, PKK... Nasıl haysiyetsiz saldırı yaparlarsa yapsınlar, simetrik ve asimetrik, anladıkları dilden mücadeleye devam edeceğiz. Bu alçak iftiralarla ilgili hukuk ve emniyet noktasında gereğini yapıyoruz ve yapacağız" ifadesini kullandı.