Son günlerde çok gündemde: AKP'nin Mücahit'i (Birinci) kimdir?

AKP MKYK üyesi. Sosyal medya trollüğü ile biliniyordu, 5 bin 300 liralık atkısıyla meşhur oldu. Haber olunca “Taktıysak taktık, bunlar bizi kapıcı sanıyorlar” dedi. Avukat. Asıl mesleği AKP’nin trol ordusunu yönetmek.

Babasının oğlu

Gericiliği babadan miras. Mücahit Birinci, Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) oğlu.

Birinci'nin babası “Atatürk’e düşmanlığı” ile bilinen Yavuz Bahadırlıoğlu. Baba Birinci, Atatürk'e ve kızı Afet İnan'a çirkin sözlerle saldırılan programın moderatörüydü. Konuklarının Atatürk ile manevi kızı Afet İnan arasında nikahsız birliktelik yaşandığı iddiaları karşısında "Güzel bir kadın mıydı?" diye sormuştu.

Oğlu da hep babasının izinden gitti. 2013 yılındaki bir paylaşımında, “Atamızın Çankaya Köşküne striptizci kadın getirttiğini ve o kadının masada şov wuhuuuuu yaptığını inkâr edecek değilsiniz her halde…” demişti.

Aleviler hakkında da çok çirkin ifadeler kullanan Birinci, Alevilerin Müslüman olmadığını, tebliğ vazifesinin Alevi çocuklardan başlaması gerektiğini ve en azından onların imanlarının kurtarılması gerektiğini söylemişti.

Aktrol komutanı

AKP döneminde seçkin bir şehre dönüşen Rize’de doğdu. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) üyesi.

Siyasetçileri, sanatçıları, yazarları, gazetecileri hedef gösteren Birinci, Twitter'da 'Aktroller' diye bilinen grubu istemeyerek ifşa etmişti. Birinci, AKP yönetiminde olan hesaplara yönelik bir eleştiri üzerine “Trol diye nitelediğin çoğu hesabı tanırım, iyi çocuklardır. Vatanseverdirler” demişti. Böylece bu hesapların tek merkezden yönetildiği ve Birinci’nin de o yönetimin içinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Gerçi sosyal medya üzerinde ilk yakalanması bu değildi. Salgının ilk günlerinde Ekrem İmamoğlu’nun üç itfaiye çalışanına bir maske verdiğini iddia etmiş, iddiasının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. Bu iddiayı ortaya attığı sırada Sağlık Bakanlığı kendi personeline maske dağıtamıyordu. Bir ara İçişleri Bakanlığı’nın belediye otobüslerinde salgın önlemlerini alamadığı için İmamoğlu’nu görevden alacağını da ima etti. İmaları bol bir AKP trolü.

AKP yönetimine yükselmeden önce Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesiydi. Ekrem İmamoğlu takıntısı o günlerden bakiye. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de provokasyon kokan açıklamalarda bulunmuş, Aktrolleri İmamoğlu'na saldırtmıştı.

Pelikancı yancısı

Ersoy Dede, Hilal Kaplan gibi “Pelikancılarla” da pek yakın.

15 Temmuz şeyinden sonra sıkı AKP’li oldu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, YKS öncesi gençlerle bir araya geldiği video konferans buluşmasının 333 bin kişi tarafından dislike (beğenmeme) edilmesini dış güçlere bağlamıştı. Dış güçlerden kastı Fethullahçılardı. Halbuki bütün AKP’liler gibi o da geçmişte Fethullahçılara pek yakındı ve pek beğeniyordu.

Geri vitesi güçlü. Daha önce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef almıştı. “Kabile devleti” dediği BAE'nin Prensi Zayed hakkında korona virüse yakalandığı iddiaları ortaya atılmış, bunun üzerine yaptığı paylaşımında, “Firavunun da burnundan sinek girmişti” diyerek, Şeyh Nahyan'ı hedef almıştı.

Birinci, Zayed'in dün gerçekleşen Ankara ziyareti üzerine yeni bir paylaşım yaptı. BAE'nin Türkiye'ye büyük miktarda doğrudan yatırım yapacağı iddiaları hakkında, "Bazılarına dokunmuş" ifadelerini kullanan Birinci, "BAE kabile devletidir, ancak şu an buzları erittiğimiz bir kabile devletidir" diyerek geri adım attı.

Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, AKP çevreleri, BAE'yi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin finansörü olarak gösteriyordu.

Yol açtığı son skandal, ona ait olduğu iddia edilen “WhatsApp mesajları.” Birinci, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla paylaşılan mesajlara yönelik, "Bu haysiyetsiz alçakların hakkımızda yaptıkları tamamen iftira niteliğindeki uydurma haysiyet cellatlığının hesabını verecekler" dedi. İddiasına göre paylaşımları yapanlar Fetö, DHKPC ve PKK’ydı…

AKP’nin zor zamanlardan geçtiği, iktidarı kaybetme tehlikesiyle yüzleştiği bugünlerde yalın kılıç kendini öne atıyor. Ama böyleleri için bildiğimiz bir gerçek var, aynı hızla ortadan kaybolup kafalarını başka yerden çıkarabiliyorlar. Bakalım AKP’nin Mücahiti’ni önümüzdeki günlerde nerelerde göreceğiz.