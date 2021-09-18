Emlakçılar Odası Başkanı: 5 bin TL kiraya öğrenciler birleşip bir ev bulabilir

Kira fiyatlarının artması sonrası öğrencilerin "Kiralara üst sınır getirilsin" talebine ilişkin İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

'Serbest piyasa ekonomisi varken, ‘Kiralara üst sınır getirilsin’ demek mümkün değil'

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “Serbest piyasa ekonomisi varken, ‘Kiralara üst sınır getirilsin’ demek mümkün değil. Kalkıp kimseye ‘Sen malını şu fiyata sen bu fiyata ver’ diyemezsiniz. Neye göre üst limit koyulacak? Ancak devlet tarafından daha farklı önemler alınabilir. Ev sahiplerinin 5 yıl sonunda kira tespit davası açma hakları var. Ev sahibi 5 yılın sonunda günün koşullarına uygun kira düşük diye dava açıp gün koşullarına uygun zam isteyebiliyor. 10’uncu yılın sonunda, size evden tahliye ettirme hakkına sahip. Herhangi bir sebep göstermeden tahliye davası açıyor. Son zamanlarda ev sahipleri tarafından bu ikisi çok fazla yapılmaya başlandı. Mal sahipleri şimdilerde bunun peşine düşmüş durumda. Devlet geçici bir kanun çıkartarak bu süreyi uzatabilir" dedi.

"Ev bulma konusunda İstanbul’dan da sıkıntılı illerimiz var" ifadesini kullanan Aşa, şöyle konuştu:

"Mersin ve Diyarbakır İstanbul’dan daha sıkıntılı. İnsanlar biraz mesafeyi göze aldığında ev bulabilirler. İstanbul’da seçenek bitmez. Ama sen illa ‘Ben Beşiktaş’ta oturacağım’ diyorsan sıkıntı. Şişli, Kadıköy, Beşiktaş’ta ‘Şu fiyata ev bulurum’ diyorsan bulamazsın. Çünkü artık buraların bir piyasası oluşmuş durumda. Merkezi yerlerde de, öğrenciler için ciddi sıkıntılar olduğunu görmüyorum. Aileler ve yeni evleneler çiftler için bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Ama 3 kişi birleşip bir evi tutabilir. 5 bin TL kiraya merkezi bir yerde öğrenciler birleşip bir ev bulabilir. Su elektrik vs. bir öğrenciye maliyeti 2 bin TL’dir. Özel yurtlardan daha uygun.”