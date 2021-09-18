63 dairesi olan ev sahibi: Öğrenciler yüzünden en az 6 bin lira çöpe gidiyor

Kira fiyatlarının en çok arttığı kentlerden biri olan Eskişehir'de öğrenciler zor durumda kalırken, 63 dairesi olan bir ev sahibinin açıklamaları tepki çekti.

Kira fiyatlarının yüzde 40'a yakın arttığı kentte çoğunluğu Anadolu Üniversitesi'ne yakın Güllük Mahallesi'nde olmak üzere toplamda 63 tane daire sahibi olan Abdullah Boztepe, öğrencileri hedef aldı.

Dairelerin üniversiteye yakınlığı sebebiyle ilk başlarda öğrencilere ev kiraladığını ve bu durumdan muzdarip olduğunu söyleyen Boztepe, İHA'ya yaptığı açıklamada "Öğrenciler evimi temiz bırakmıyorlar. En az 6 bin lira masrafım oluyor. Yıpranmış eşyaları atıyorum çünkü yeni kiracıya temiz eşyalarla vermek istiyorum. En az 6 bin lira çöpe atıyorsun. Örneğin bir öğrenci parkelerimi yakmıştı mesela, o parkelerin değişimi en az 2 bin lira" ifadesini kullandı.

'50 tane evi olan da kusura bakmasın, onları kira toplama zahmetinden kurtaracağız'

Son dönemdeki zamlar ve ev kiraları artışı nedeniyle oluşan barınma sorununa ilişkin TKP'nin 12 Eylül Kartal Mitingi'nde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem olan TKP Genel Sekreteri Okuyan, konuya ilişkin Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamada, şöyle demişti:

"Herkes kira derdinde ve bu acıklı tabloya eklenen başka bir şey daha var, o da büyük şehirlerdeki ihtiyaç fazlası konutlar. Öte yandan yoksullar başlarını sokacak bir ev arıyorlar. Ülkede bir işçi sınıfı iktidarında, TKP iktidarında herkesin evi ve insanca koşullarda tatil yapma hakkı olacak. Bunu sağlayacak kaynakları yaratırız.

Eşitlikçi bir düzen kuracağız derken insanların ihtiyaçlarının karşılanmasından bahsediyoruz. Türkiye'de elektrik faturaları her ay zamlanıyor. Ama elektriği kısmak bir noktadan sonra mümkün değil. Aydınlanma, ısınma vazgeçilmez haklarımız. Bu hakların hemen karşılanması lazım. Su, aydınlanma, eğitim, sağlık ihtiyaçtır."

Okuyan mitingde ise "Komünistler sizin elinizden evinizi, arabanızı alacak diyorlar. Yalan. Komünistler diyor ki herkesin evi olacak, insanca yaşayacağı evi olacak. Ama 50 tane evi olan da kusura bakmasın, onları kira toplama zahmetinden kurtaracağız" demişti.

Kentte kira fiyatları yüzde 40 arttı

Yüksek Öğrenim Kurumu'nun yüz yüze eğitim kararının hemen ardından Eskişehir'de artan kira fiyatları gündem oldu. Anadolu, Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bulunduğu kentte yaklaşık 70 bin öğrenci örgün eğitim görüyor. Öğrenci popülasyonunun nüfusa kıyasla yoğun olduğu kentlerden biri olan Eskişehir'de YÖK'ün yüz yüze eğitim kararının ardından kira fiyatları %40 artış gösterdi.

Öğrenciler kira konusunda yaşadıkları sıkıntıları soL'a anlatmıştı: