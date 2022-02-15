Emine Şenyaşar’a AKP’li vekile 'faizci, hırsız' dediği için para cezası verildi

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında Yıldız’ın korumaları ve yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar yaşamını yitirmişti.

Anne Emine Şenyaşar, bu olayın ardından başladığı Adalet Nöbeti’nin 7’nci günü olan 15 Mart 2021 tarihinde, Yıldız'ın hakaret suçlaması sonrası gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde söz konusu olaya ilişkin açılan davada, Emine Şenyaşar’a “kamu görevlisine hakaret” ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

AKP’li Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, Emine Şenyaşar’a karşı açtığı dava sonuçlandı. AKP'li vekilin açtığı dava sonucunda anne Emine Şenyaşar'a para cezası verildi.

Konuya ilişkin soL’a açıklama yapan Şenyaşar ailesi avukatı Mehmet Ali Aslan şunları ifade etti:

'Bu hafta içerisinde itiraz edeceğiz'

“Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde hakaret dosyası bulunuyordu. Müvekkilimize para cezası verilmiş durumda. Yani basit yaralamaya tabi olduğu için esastan duruşma olmadı. Biz zaten bununla ilgili gerekli itirazları yerine getireceğiz. Gerekirse bunu duruşmada da yapacağız. Bu aşamada vekilimizin itiraz süresi de başladı. Bu hafta içerisinde itirazları da gerçekleştireceğiz”.

Dava sürecinin en başına dönerek de bilgi paylaşan Avukat Mehmet Ali Aslan, “Emine Şenyaşar, Malatya’da oğlunun duruşmasından çıkarken sinirleniyor ve Kürtçe bir konuşma yapıyor. Bu konuşmayı da orada bulunan biri görüntülerini alarak internette servis ediyor. İnternette servis ettiği görüntülerde şu var. Müvekkilimiz Emine Şenyaşar’ın AKP’li Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a ‘faizci, hırsız’ dediği yönünde iddialar var. Bunun üzerine İbrahim Halil Yıldız’ın avukatı Şanlıurfa’da suç duyurusunda bulunuyor” diye konuştu.

AKP Milletvekili Yıldız’ın yerleşim yeri Ankara’da olduğu için dosyanın Ankara’ya gittiğini hatırlatan Aslan, şöyle devam etti:

'Süreci takip etmeye devam edeceğiz'

“Dosya basit yaralama usulüne tabi olduğundan ilk etapta duruşma yapılmadı. Yani duruşma değil, dosya üzerinden değerlendirme yapıldı. Değerlendirme neticesinde de müvekkilimize ceza verildi. Bu verilen ceza da hapis cezasına değil, adli para cezasına çevrildi. Bu para cezası da müvekkilimizin ilk suçu olduğu için ertelendi. Özetle süreç bu. Bize de bu durum dün tebliğ edildi. Gerekli itirazları yapıp, süreci takip etmeye devam edeceğiz”.