Adalet arayan Emine Şenyaşar’a AKP’li milletvekiline hakaret ettiği gerekçesiyle dava

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında Yıldız’ın korumaları ve yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar yaşamını yitirmişti.

Anne Emine Şenyaşar, bu olayın ardından başladığı Adalet Nöbeti’nin 7’nci günü olan 15 Mart 2021 tarihinde, Yıldız'ın hakaret suçlaması sonrası gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

4 yıla kadar hapis istemi

Urfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde söz konusu olaya ilişkin açılan davada, Emine Şenyaşar’a ‘‘kamu görevlisine hakaret’’ ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

'Bu dava nöbeti yıldırmaya yönelik'

Konuya ilişkin soL’a açıklama yapan Şenyaşar ailesi avukatı Mehmet Ali Aslan şunları söyledi:

‘‘3 yıla aşkın süredir açılmayan dava için mücadele eden Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’ın taleplerine kulak kapatıldı. Sorumlular gerekli işlemleri yapmadılar. Dosya savcısı, aile ile görüşmeyi birçok kez reddetmiş. Dosya konusunda somut bir adım atmadılar. Yetkililer 6 aydır adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar’a, AKP’li vekil İbrahim Halil Yıldız’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı. Emine Şenyaşar, daha önce bu dava ile ilgili gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Biz bu davanın açılacağını düşünmüyorduk. Bu dava Emine anne ve Ferit Şenyaşar’ı yıldırmaya yöneliktir. Dosyada geçen sözün ‘hakaret kapsamında olacağını düşünmüyoruz. Biz ailenin haklı nöbetinin yanında olacağız. Aileyi adalet arayışında yalnız bırakmayacağız.’’