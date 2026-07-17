Emeklilerden 3 bin 552 liralık zamma tepki: ‘Sadaka veriyor sadaka, çöpten alın yiyin diyor’

En düşük emekli aylığına yapılan 3 bin 552 liralık zam açlık sınırının altında hayatta kalma mücadelesi veren emeklilerin tepkilerine yol açtı.

ANKA Haber Ajansı İstanbul Mecidiyeköy’de emeklilere mikrofon tuttu. Kendilerini açlığa mahkum eden iktidara emekli yurttaşların tepkilerinin bir bölümü şöyle:

‘Çöpten alın yiyin, bir simit size çok diyor’

“Başımızdaki adam gibi verseydi; kara kara düşünüyoruz şimdi. İki buçuk, iki buçuk sadaka veriyor. 25 bin lira ev, kötü ev. Ne yapalım biz şimdi? Yıllarca sokak süpürdüm çöpçülükte, yağmurda yağışta köpek gibi çalıştım, aldığım maaş bu aydan itibaren 23 küsur lira. Sadaka veriyor, sadaka. Çöpten alın yiyin diyor, 1 simit size çok diyor. Onu da alamıyoruz artık; simit de artık zenginin oldu. Onlar bal kaymak yesin biz burada sürünelim."

'Zengini kaldırdı, garibanı öldürdü'

“… 1 teneke yağ, 1 paket çay, 2 kilo şeker 2 bin lira; ne yiyecek bu emekli? Bina yıkıma giriyor, ev arıyorum. Buraya geldim oturdum kara kara düşünüyorum. 40-50 bin lira kira diyorlar. Devlet düşürsün kiraları aşağıya. Emekli maaşına 3,5 lira sadaka veriyorsa, kiraları da düşürsün aşağıya. Hiçbir şey yapmıyor, hiç. Sadece garibanı öldürüyor. Zengini kaldırdı, garibanı öldürdü.”

“Bak burada oturuyoruz. Bir yere gidip bir tane çay içemiyoruz. 50 sene çalıştım 20 bin lira veriyorlar. Şimdi 23 bin 552 lira; neye yetiyor? Ayın 23’ünde alıyorum, daha 1 hafta var maaş almaya; cebimde var 60 lira para.”

'Çalışamayanlar var, gücü yok, yaşlı'

“21 küsur (bin) lira alıyorum. Ben ilk emekli olduğum zaman asgari ücretten fazla ücret alıyordum. Ama şimdi asgari ücretten bayağı düşük alıyorum…”

“Geçinemiyoruz. Zorlanıyoruz. (İktidar) emeklileri düşünmüyor. Zaten 20-30 lira kira; çalışmadan... Ben kalp hastasıyım çalışamıyorum. 2-3 aydır, zor geçiriyoruz. Yani çalışmayanlar var; çalışamıyor yani, gücü yok, yaşlı.”

'Bir kilo et olmuş 1500 lira'

"Yetmiyor. 20 bin liraya elektrik mi, su mu, doğalgaz mı, telefon mu... Çok da memnun değiliz açıkçası. Başka bir şey söylemiyorum. Söyleyecek bir şey yok. Türkiye'yi siz de biliyorsunuz, herkes de biliyor nasıl olduğunu. Her şeye zam, zam, zam, zam, zam. Bir kilo et olmuş bin 500, 2 bin lira... Anlatmama gerek yok. Her şey ortada.”

'SGK'yı emekliler değil özel hastanelerle yaptıkları protokoller batırdı'

“Emekli maaşı 23 bin 552 lira. Yani emekli maaşıyla İstanbul'da geçinilemeyeceği açık olduğu için çalışıyorum. SGK'yı özel hastanelerle protokol yaparak batırdılar; bu kendi beceriksizliklerinin faturasını emeklilere çıkarıyorlar. ‘Emekli maaşları çok yüksek, çok fazla emekli var. Bu yüzden emekli maaşları düşük kalıyor’ gibi iddialar var fakat gerçeği yansıtmıyor bu. SGK'nın batırılmasının temel sebebi yapılan yanlış alımlar, özel hastanelere yapılan protokoller, şehir hastaneleriyle yapılan protokoller. Bu sebeple SGK battı. Emekliler yüzünden değil yani. Eğer bugün Zafer Havalimanı'na yüzde 97 sapmayla yolcu garantisi verip bunun ödemesini yapabiliyorsanız, emeklilere de 40 bin lira maaş verebilirsiniz.”

'Boş ver, Allah'a havale ettik'

“Neyle geçineceksin; 20 bin lira parayla mı geçineceksin? Şimdi 24'e çıkacak ama ne kıymeti var bunun? Ne kıymeti var ki, değil mi? Ama ceplerine koyuyorlar... Boş ver. Allah'a havale ettik.”

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