'Emekçileri hayat pahalılığına karşı sendikalı olmaya çağırıyoruz'

Birlik Sendikası, dolar ve avronun rekor kırması sonrası sosyal medyadan hayat pahalılığına karşı açıklamada bulundu, emekçileri sendikalı olmaya çağırdı.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı sonrası dolar ve avronun rekor kırması üzerine sosyal medyadan hayat pahalılığına ilişkin açıklamada bulundu.

Birlik Sendikası'nın yayımladığı açıklama şöyle:

"Dolar 9,48, Euro 11,05 oldu! Emeğimiz sayesinde var olan patronlar, iktidar eliyle zenginleştirilirken; biz emekçiler yoksulluğa itiliyoruz. Bizi azıyla değil "hiçiyle" yaşamaya mahkum ederken sesimizi çıkarmayalım istiyorlar. 

Emekçilerin aldığı ücret temel ihtiyaçlara yetmiyor, alım gücümüz iyice düştü. Emekçilerin kaybedecek bir şeyi kalmadı. Tek çözüm örgütlenmek. Emekçiler bir araya gelmek zorunda. İşçileri, emekçileri ücret mücadelesi için hayat pahalılığına karşı sendikalı olmaya çağırıyoruz."

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