Birlik Sendikası, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı sonrası dolar ve avronun rekor kırması üzerine sosyal medyadan hayat pahalılığına ilişkin açıklamada bulundu.
Birlik Sendikası'nın yayımladığı açıklama şöyle:
Haber Merkezi
'Emekçileri hayat pahalılığına karşı sendikalı olmaya çağırıyoruz'
Birlik Sendikası, dolar ve avronun rekor kırması sonrası sosyal medyadan hayat pahalılığına karşı açıklamada bulundu, emekçileri sendikalı olmaya çağırdı.
Haber Merkezi
Birlik Sendikası, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı sonrası dolar ve avronun rekor kırması üzerine sosyal medyadan hayat pahalılığına ilişkin açıklamada bulundu.
Birlik Sendikası'nın yayımladığı açıklama şöyle: