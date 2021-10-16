Birlik Sendikası Ankara temsilciliği açıldı

Birlik Sendikası'nın Ankara şubesi Karanfil Sokak'ta sendika Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu ve üyelerin katılımıyla bugün gerçekleşti.

Güner konuşmasında "Birlik Sendikası yeni bir sendika ama kısa zamanda hızla büyüyen bir sendika. Daha da büyütmek için daha çok çalışacağız. Bugün burada Ankara temsilciliğimizi açmak üzere toplandık. Geçtiğimiz günlerde genel merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Bizler bağımsız sendikacılık anlayışı ile hareket ediyoruz. Sesimizi her yerde yükseltemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Karanfil Sokak'ta Birlik Sendikası'na çağrı yapan broşürler dağıtıldı.

Açılış etkinliği sendika Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu'nun Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde sendika üye ve dostlarıyla bir araya gelmesiyle devam etti.

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