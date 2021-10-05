Birlik Sendikası'ndan özel okul ve öğretmen raporu

Birlik Sendikası Araştırma Dairesi, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Başında Özel Okullar ve Özel Okul Öğretmenlerinin Durumu" başlıklı bir rapor yayınladı.

Örgün eğitimde özel okulların sayısının 13 bini geçtiği, sayısal olarak her beş okuldan biri özel okul haline geldiği belirtilen raporda, özel öğretim kurumlarında çalışan ve sayıları 200 bine yaklaşan öğretmenlerin yaşadıkları hak kayıpları, uğradığı sömürünün boyutu etraflıca ele alındı.

Özel okul öğretmenlerinin örgütsüz olmalarının sömürünün rahatça sürdürülmesini kolaylaştırdığı belirtilen raporda, sektörü etkileyen her türlü krizin faturasının da öğretmenlere çıkarılmaya devam edildiği belirtildi.

Raporun giriş bölümünde şu ifadelere yer verildi:

- Özel okul patronları için sayısız teşvik, destek ve vergi istisnası uygulaması hayata geçirilirken, öğretmenler düşük ücretlerle ve örgütsüz çalışmaya mahkûm edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsüz olması, özel öğretim kurumlarındaki sömürü koşullarının derinleşerek devam etmesini kolaylaştırmaktadır.

- Özel okullarda öğretmenlerin ücret ve özlük hakları daraltılmakta, buna karşılık sektörü etkileyen her türlü krizin faturası öğretmenlere çıkarılmaya devam edilmektedir.

- Özel okullarda öğretmenlere çeşitli “sözleşme oyunları” oynanmakta ve aslında öğretmenlerin haklarını da düzenlemesi gereken sözleşmeler hak gasplarının kılıfı yapılmaktadır. Sözleşmelerin belirli süreli düzenlenmesinin yarattığı işsizlik kaygısı öğretmenleri çaresizliğe ve endişeye sürüklemekte, daha fazla performans sergileme baskısı altına almaktadır.

- Pandemi sürecinde yaklaşık bir buçuk yıl boyunca okulların kapalı kalmasıyla, özel okul öğretmenlerinin mevcut sorunları daha da derinleşirken, öğretmenler başta esnek çalışmanın getirdiği belirsizliklerden kaynaklanmak üzere yeni sorunlarla karşı karşıya kaldılar.

- Özel okullarda öğretmenlerin yaşadığı sorunların temelinde patronların kâr hırsı ve eğitimdeki piyasacı uygulamaların yanı sıra çalışanların örgütsüzlüğü yatmaktadır. Sektördeki örgütsüzlük, özel okullardaki onca hukuksuzluğun ve hak kaybının temel nedenidir. Öğretmenlerin örgütsüz olduğu yerde özel okul patronları iktidarın gücünü de arkasına alarak istediği şekilde at koşturmaktadır.

- Birlik Sendikası, özel okul öğretmenlerinin sendikasıdır. Sorunların temel nedeni olan ve sömürünün derinleşerek sürmesine yol açan örgütsüzlüğe karşı tüm öğretmenleri sendikaya üye olmaya çağırmaktadır.

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