Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimi kararı sonrası dolar rekor kırdı.
Kararın hemen ardından dolar 9,48'i gördü.
Avro ise karar sonrası 11 liraya kadar yükseldi.
Haber Merkezi
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Merkez Bankası kararı sonrası dolar rekor kırdı
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı sonrası dolar 9,48'e kadar yükseldi.
Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimi kararı sonrası dolar rekor kırdı.
Kararın hemen ardından dolar 9,48'i gördü.
Avro ise karar sonrası 11 liraya kadar yükseldi.