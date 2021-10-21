Merkez Bankası kararı sonrası dolar rekor kırdı

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı sonrası dolar 9,48'e kadar yükseldi.

Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimi kararı sonrası dolar rekor kırdı.

Kararın hemen ardından dolar 9,48'i gördü.

Avro ise karar sonrası 11 liraya kadar yükseldi.

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Herkesin gözünü faiz kararına diktiği sırada dikkat çeken çıkış