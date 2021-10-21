Herkesin gözünü faiz kararına diktiği sırada dikkat çeken çıkış

Faiz kararı, dövizin yükselişi tartışmaları sürerken, gözler Merkez Bankası'nın bugün vereceği karara çevrilmiş durumda.

TKP, bu tartışmalar sürerken sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunurken, "başka bir seçenek mümkün" dedi.

Paylaşımda, "Ekonomiyle ilgili tartışmanın faiz-kur sarmalına sıkıştırılması en çok emekçilere zarar veriyor. Biz sermayenin farklı kesimlerinin talepleri arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz. Piyasanın tek hakim olduğu bu düzenin bir alternatifi, emekçilerin somut bir seçeneği var" ifadesi kullanıldı.