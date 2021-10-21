Kemal Okuyan: Sol bir gece ansızın gelebilir

Halk TV'de Şirin Payzın ile Sözüm Var programına konuk olan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, hem Payzın'ın hem de gazeteciler Barış Terkoğlu ve Emin Çapa'nın sorularına yanıt verdi.

'Giderek daha çok insan fark ediyor'

Konuşmasına Türkiye'deki mevcut tabloyu değerlendirerek başlayan Okuyan, Türkiye'de yoksullar üzerinde büyük bir maddi ve psikolojik baskı olduğunu belirterek, "Bugünkü düzenin kendilerine hiçbir şey sunmadığını giderek daha çok insan fark ediyor ama öte yandan bu baskı o kadar yoğun ki, güncel ve kolay bir çıkış yolu arıyor insanlar. Çünkü insanların cebinde para yok, her gün daha kötü bir tabloyla karşılaşıyor, dolayısıyla çok hızlı bir çözüm bekliyorlar" dedi.

Bugün insanlara ekmeklerini, işlerini nasıl koruyacaklarını, bu kavgayı nasıl sürdürmeleri gerektiğini anlatmak zorunda olduklarını söyleyen Okuyan "Hep birlikte nasıl dayanışırız, nasıl mücadele ederizi göstermeye çalışıyoruz, bir yandan da bu düzenin en kısa sürede değişmesi gerektiğini dile getiriyoruz" dedi.

'TKP Türkiye'nin hiçbir yerinde önyargıyla karşılaşmıyor'

Kemal Okuyan parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken TKP'nin Türkiye'nin herhangi bir yerinde önyargıyla karşılaşmadığını, partinin son derece muhafazakar ailelere dahi girebildiğini söyledi ve bunun nedeninin ülkede giderek artan yoksullaşma, açlık, işsizlik olduğunu belirtti.

Gazeteci Emin Çapa'nın "yeni anayasa" sorusuna yanıt veren Okuyan, "Bugünkü mevcut siyasi dengelerde, hele hele AKP-MHP blogunun egemen olduğu bir parlamentodan bu toplumun ihtiyacını karşılayacak sağlıklı bir anayasa çıkamaz. Ama bu toplumun bir anayasaya ihtiyacı var mı? Şöyle var, Türkiye'nin yeni bir toplumsal sisteme ihtiyacı var, o toplumsal sistemin de bir anayasası olacak. Bizim anladığımız anlamda bir meclis, halkın temsilcilerini yolladığı bir meclisin üzerinde hiçbir gücün olmaması lazım, yürütme ve yasa erki o mecliste toplanmalı. Şu anda yargı yasamanın üzerine çökmüş durumda" dedi.

'Meclis profesyonel siyasetçilerden oluşmamalı'

Meclis'in profesyonel siyasetçilerden oluşmaması gerektiğini, emekçi halka açılması gerektiğini vurgulayan Okuyan, "İnsanlar kendi sınıflarından temsil ettikleri kesimlere yabancılaşmamalıdır. Dolayısıyla profesyonel siyasetçilik bizim anladığımız anlamda bir demokraside yanlış bir olgudur ve herkesi kapsamalıdır" ifadesini kullandı.

'Konut ücretsiz olmalı, bu ülkenin kaynağı var'

Yeni anayasa tartışmaları bağlamında konut hakkı tartışmasına işaret eden Okuyan, herkesin insanca yaşayacağı birer konutunun olması gerektiğini, bugünkü Türkiye'nin bunu karşılayacak kaynakları olduğunu, boş halde duran milyonlarca konut olduğunu vurguladı. Eğitim, sağlık, elektrik, su ve doğalgazın ücretsiz ve eşit olarak sunulacağının anayasada garanti altına alınması gerektiğini söyleyen Okuyan, "Bunları içermeyen anayasa tartışmasının hiçbir önemi yok. Kesin TÜSİAD'dan kaynakları, hepsi hallolur. Bunlar konuşulmadan yapılan bir anayasa halka çözüm olmaz" diye konuştu.

'Toplumda heyecan yaratacak bir arayıştayız'

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun "Sol, sosyalist partiler Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın ve muhtemelen HDP'nin göstereceği aday dışında bir sosyalist aday çıkaracak mı?" sorusuna yanıt veren Okuyan, "Biz küçük hesaplar, koltuk hesapları yapan partilerden değiliz. Daha çok nasıl bir Türkiye istiyoruz, güçlerimizi birleştirmekten ne anlıyoruz, sokağın, fabrikanın, okulun gücü nasıl birleştirilir, seçimden sonra Türkiye'yi neler bekliyor sorularına yanıt için bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sorudaki gibi bir ortak adayı da içerecek kimi şeyleri kapsayabilir ya da bunun dışındaki şeyleri de içerebilir. Toplumda heyecan yaratacak, halkın örgütsüz kesimlerini örgütlü mücadeleye çekecek bir arayıştayız. Aynı yayında olduğumuz için söylüyorum, SOL Parti'nin alacağı mesafe TKP'nin alacağı mesafedir ve tersi de doğru. Biz önümüzdeki dönemi birlikte örmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz, buna herkes inansın" ifadesini kullandı.

'Sol Türkiye'de çok hızlı büyümeye adaydır'

Okuyan şunları söyledi:

"Sol eğer görevini iyi yerine getirirse, bu toplumdaki arayışa hitap ederse çok hızlı büyür. Bu kış zor geçecek, espriler yapılıyor, komünizm gelecek mi, gelmeyecek mi? Ben bir TKP üyesi olarak öncelikli şunu söyleyeyim, komünizmden korkmayın. Evet, komünist partiler, devrimci partiler çok hızlı büyür, çünkü insanların sabrının bir sınırı vardır, bugünkü sistem insanların sabrını taşırmak üzere. Bu alçak düzen sürekli işsizlik, açlık, adaletsizlik üretiyor. Sol Türkiye'de çok hızlı büyümeye adaydır, biz görevimizi yaparsak, halkımız da biraz kolaycılıktan uzak durursa ve cesur olursa" diye konuştu.

'Sol, 'bir gece ansızın gelebilirim' diyebileceği bir ülkede mücadele ediyor'

"Süper kahramalar çıkararak bu işi çözemeyiz, örgütlü toplumdan ve kolektif eylemden yanayız. Tabii ki bireylerin önemi var ama esas problem bireyler üzerine kurgulanan ve sistemin devamına yol açan model" diyen Okuyan, "En gelişkin ülkeler, ABD dahil fokur fokur kaynıyor, hızlı yer değiştirmeler olabilir. Türkiye ise istikrarsızlık abidesi bir ülke, o yüzden Türkiye'de sol, 'bir gece ansızın gelebilirim' diyebileceği bir ülkede mücadele ediyor. Hep faşistler söylerdi bu sözü, şimdi de biz söylemiş olalım" dedi.

'Sosyalist solun örgütlü bir kuvvet kazanması gerekiyor'

Programın diğer konuğu olan SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ise, "Sosyalist solun niteliksel öneminden söz etti Barış Bey, buna katılıyorum. Burada şu vurgunun altını çizerek devam edeceğim. Türkiye'nin önümüzdeki döneminde CHP ve HDP'nin dışında, sosyalist solun örgütlü ve bu niteliksel etkiyi yapabileceği bir kuvvet kazanması gerekiyor. Önümüzdeki dönemin temel sorunsalı, birleşmek birleşememek değil, Türkiye'nin dönüşümünde eksik olan sosyalist solun etkisi" diye konuştu.

Türkiye'nin çok geniş ilerici, devrimci, cumhuriyetçi bir birikimi olduğunu söyleyen, kadınların sokaklardaki mücadeleci gücüne işaret eden İşleyen, "Bu mücadeleleri Davutoğlu'nun, Babacan'ın temsil edeceğini düşünemeyiz. İşçilerin, emekçilerin büyük eylemleri oldu, bunları sermaye partilerinin temsil edeceğini düşünemeyiz. Bu manada soldur Türkiye toplumu, sağ değil. Bunu bastırmak üzere harekete geçmiş durumda düzen" ifadesini kullandı.

İşleyen, önümüzdeki dönemde sosyalist sola büyük görevler düştüğüne vurgu yaptı.