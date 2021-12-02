Elvan’ın istifası beklenenden erken kabul edildi: İki neden var...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifası, Ankara’da sürpriz olarak görülmedi. Elvan’ın kasım ayının başından bu yana koltuğunu devretmesi bekleniyordu.

Diken'den Altan Sancar'ın kulis haberine göre, Elvan’ın istifasının, yerine atanan yardımcısı Nureddin Nebati’nin tweetleri üzerine ve bütçede değişiklik istemesi nedeniyle beklenenden erken kabul edildiği belirtiliyor.

Elvan, 10 Kasım 2020’de, 2021 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu başkanıyken, Berat Albayrak’ın istifası üzerine bu göreve getirilmişti.

Elvan, 2022 yılı bütçe görüşmeleri genel kurula gelmeden önce görevinden istifa etti ve yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi.

Sürpriz olmadı

Elvan’ın vedası, hem Ankara’da hem de piyasalarda Albayrak’ın vedasının aksine sürpriz olarak karşılanmadı.

Elvan’ın görevinden ayrılacağı ya da alınacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Kulislerde Elvan’ın düşük faiz politikasına bu aşamada karşı olduğu, kendisine danışılmadan kararlar alınmasından rahatsız olduğu iddia ediliyordu.

Erdoğan’ın faizlerin düşürülmesiyle enflasyonun da düşeceği tezine katılmayan Elvan’ın, istifasını haftalar önce sunduğu fakat bekletildiği, başta Meclis olmak üzere Ankara’da sıkça konuşulan bir kulis bilgisi halindeydi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl da bütçe görüşmeleri sırasında bakan değişikliği yapılması nedeniyle değişikliğin görüşmelerin sonuna bırakılması planlanıyordu.

Revizyon mu istiyordu?

Elvan’ın ekonomiye dair en son değerlendirme yaptığı tweet olarak da görülen Orta Vadeli Plan’da yer alan hedeflerin şimdiden aşılması nedeniyle bütçede revizyon yapılmasını istediği iddia ediliyordu. Öyle ki Elvan’ın istifasının işleme alınmasında da bu talebin etkili olduğu belirtiliyor.

Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verdiğimiz Orta Vadeli Program bugün yayımlandı. Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz

Öte yandan Elvan’ın, yardımcısı Nureddin Nebati’nin henüz kendisi resmen görevdeyken attığı tweetlerden rahatsızlığını yakın çevresine ilettiği belirtiliyor. Hatta bu nedenle istifasının bir an evvel işleme alınması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan talepte bulunduğu iddiası da kulislerde yer alan bir diğer önemli iddia.

Elvan’ın Meclis’teki AKP grup toplantısının sonrasında Erdoğan’ı uğurlayan protokolde yer almaması ve ayrılması da kararın erkene alınacağının işareti olarak yorumlanmıştı.