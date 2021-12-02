Berat Albayrak fotoğrafıyla gündem olmuştu: Yeni Bakan Nureddin Nebati kimdir?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Tekstil işiyle uğraştı, akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olan Nebati'nin, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, Önder, Utesav üyelikleri bulunuyor.

AKP 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AKP Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Nebati, geçtiğimiz aylarda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la çekilen fotoğrafıyla gündem olmuştu.

Nebati, Bakanlığa Albayrak döneminde atanmış, Lütfi Elvan'ı çiğneyerek böyle bir görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

Nebati ayrıca Gülen'le çekilen fotoğrafıyla da gündem olmuştu.