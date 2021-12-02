Hazine ve Maliye Bakanı değişti: Lütfi Elvan gitti, Nureddin Nebati geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereği atanmıştır" denildi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın istifası bir süredir bekleniyordu. Elvan, 17 Kasım'da Erdoğan'ın AKP grubunda yaptığı konuşmayı alkışlamadığı fotoğrafla gündeme gelmişti. Konuşmasında, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam." diyen Erdoğan'ın Elvan'ı işaret ettiği öne sürülmüştü.

Yakın zamanda yaşanan döviz şokunun ardından sessizliğini koruyan Lütfi Elvan'ın aksine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati faiz indirimlerinin devam edeceği ve bu konuda kararlı olunduğuna yönelik mesajlar paylaşmıştı. Berat Albayrak'a yakın olduğu söylenen Nebati “2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız." demişti. Bu açıklamadan sonra Nebati'nin adı bakanlık için aday olarak daha fazla konuşulmaya başlanmıştı.

Atamaya ilişkin ilk açıklamayı Twitter hesabından yapan Nebati, "Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" mesajını paylaştı.

2020 Kasım ayında Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atanmıştı. Bu değişiklikle Nebati 13 ay içinde üçüncü Maliye Bakanı olmuş oldu.

Nurettin Nebati kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve atanan Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu.

Nebati , İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Nebati, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav üyeliği devam etmektedir.

AKP 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi olarak seçilen Nebati, MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AKP Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Nebati, 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.