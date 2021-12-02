Yeni Bakan Nureddin Nebati de çift maaş alanlardan

Çift maaş alan AKP’li bürokratları ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, yeni bakan Nureddin Nebati'nin de çift maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

Toplam 61 bin 766 TL maaş

Yavuzyılmaz, "AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan Yardımcısı maaşı: 27 bin 917 TL. Türk Telekom Yönetim Kurulu ücreti+6 maaş ikramiye: 33 bin 849 TL. Aylık toplam gelir: 61 bin 766 TL" demişti.