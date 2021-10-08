Elektrik ve doğalgaza zam açıklaması: 'Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Dönmez, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa'da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu" diyen Dönmez şöyle konuştu:

"Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz. 30 yıldır bu sektörün içindeyim. Böylesini hiç görmedim. Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor. Devlet vergi gelirinden 52 milyar TL fedakarlık yaptı."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018'den bu yana mesken abonelerinin elektrik faturaları yüzde 122 civarında zamlandı.

2019'dan bu yana doğalgaz faturaları ise gelen zamların ardından en az yüzde 63 arttı. Konut doğalgaz tarifesi, 1 Ocak 2021'den itibaren 2021 yılı Haziran ayına kadar her ay yüzde 1'er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zamlanmıştı.