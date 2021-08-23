Doğalgaz müjdesinden bu yana faturalara 35 kere zam yapıldı

Geçtiğimiz yıl tam bu günlerde Karadeniz’deki bir sondaj bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu “müjdesini” vermişti AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Erdoğan’ın “Rabbim bize görülmedik bir kapı açtı” sözleriyle duyurduğu müjdeyle ülkenin gündeminden cari açık konusu kalkacak, cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız bir sürece girilecekti.

Müjdenin üzerinden bir yıl geçti geçmedi, doğalgaz, elektrik ve akaryakıta toplam 35 kez zam yapıldı. Bir yıl içinde akaryakıt ürünleri 25, doğalgaz 7, elektrik ise 3 kez zamlandı. Doğalgaza yapılan zam toplam yüzde 18,88’i, elektriğe yapılan zam ise yüzde 29,76’yı buldu.

Boyun Eğme'nin bu sayısında hükümetin faturalara zamları gündem edildi. Gazetenin tanıtım yazısı şöyle:

"Türkiye’de milyonlarca emekçi pandeminin ortasında ardı arkası kesilmeyen yangın ve sel felaketleriyle boğuşurken zamlara ara vermeyen AKP hükümeti her şeyden çok halkın örgütsüzlüğüne güveniyor. Ama bu böyle gitmeyecek!

Yangında, selde devletin gösterdiği zafiyet karşısında seferber olan gönüllüler, örgütlü bir halkın neler yapabileceğinin ipuçlarını verdi bile. Bu dayanışma, bu örgütlü davranış büyüyecek ve fatura soygununa karşı da sözünü söyleyecek.

Patronlar ve patron sevici AKP korksun; bu kış başka olacak!"