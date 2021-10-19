Elektrik şirketlerine yüzde 50 tavan fiyatı kıyağı

Elektrik Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı ile Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve Dengeleme Güç Piyasasında (DGP) elektrik tavan fiyat limitinin artırılmasına yönelik basın açıklaması yaptı.
"Siyasi iktidar kömür ve doğalgaz lobilerinin oyuncağı haline düşmüştür; ya özel üretim şirketlerinin her isteğine boyun eğerek pahalı elektrik ya da tekrar enerji kesintilerine başlamak ikilemi içerisindedir" denilen açıklamada, başarısızlığı ortada olan özelleştirme politikalarına son verilmesi ve bütüncül bir kamulaştırma yapılması gerektiği vurgulandı.
'1 Kasım'dan sonra tavan fiyat otomatik olarak artacak'
Açıklama şöyle: