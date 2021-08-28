'Elektrik şirketleri Saray'dan yeni zam oranı için onay istedi'

Üst üste yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarına tepkiler sürerken, yeni bir zam hazırlığı olduğu ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Duyuyoruz ki elektrik şirketleri Saray'dan yeni zam oranı için onay istemişler. Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın! Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız" açıklamasında bulundu.