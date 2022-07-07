Ekrem Karakaya'nın cenazesine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yuhalandı

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Hekim Ekrem Karakaya Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan tarafından silahla öldürülmüş, hekimler ve sağlık çalışanları iş bırakma kararı almıştı.
Karakaya'nın dün Konya'dan memleketi Kayseri Develi'ye gönderilen cenazesi, Develi Devlet Hastanesinde ailesi yakınları ve sağlık çalışanları tarafından karşılandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Karakaya'nın cenazesine katıldı. Koca'ya cenazede tepki gösterildi.
Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepkiler sürüyor.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) July 7, 2022
Sağlık çalışanları, Fahrettin Koca'yı yuhaladı. pic.twitter.com/jlpxpuQX8k