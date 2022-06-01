Ekrem İmamoğlu'ndan dava sonrası ilk açıklama: Utanç verici

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı dava sonrası açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Türkiye'de böyle bir davanın olması, yapılması ve sürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu ceza utanç verici. Her şeye rağmen umudumuz yargının ve adaletin kurallarına uygun bir biçimde sürdürülebilir zemine oturtulması. Bütün yoldaşlarıma, siyasi dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 15.00'te Saraçhane'de yani İstanbul'a ait olan ve İstanbulluların evinde kamuoyunu bilgilendireceğim" dedi.