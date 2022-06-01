Ekrem İmamoğlu davasında arbede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşması öncesi gerginlik yaşandı.

Duruşma öncesi adliye önünde çok sayıda kişi toplanıp İmamoğlu'na destek verdi.

Odatv'de yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının görüleceği mahkeme salonu önünde, CHP’lilerin duruşma salonuna alınmaması üzerine arbede yaşandı.

Öte yandan duruşma salonu önündeki kalabalık giderek artarken, hakimin alan boşaltılmadan duruşmayı başlatmayacağı belirtiliyor.

Ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla” açılan ve dört yıla kadar hapis cezası ile siyasi yasak istenen dava 21 Eylül’e ertelendi.