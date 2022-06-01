Siyasi yasak gündemde: İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İmamoğlu'na ceza verilmesi durumunda siyasi yasağın da önü açılabilecek.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yapmış olduğu konuşması sonrası, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek” demişti.

İmamoğlu, Soylu’nun bu sözlerine ilişkin bir soruya, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” yanıtını vermişti.

İmamoğlu'nun bu sözleri sonrası YSK'nın şikayetiyle dava açılmış, İmamoğlu, “Benim sözüm siyasi olarak seçimi erteletmeye çalışan siyasetçilereydi. YSK üyelerini kastetmedim” savunması yapmıştı.