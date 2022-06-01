'Karanlık gider, Gezi kalır! Bu halk size boyun eğmez!'

Türkiye Komünist Partisi, İstanbul’da Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla bir araya gelenlere dönük saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, hâlâ gözaltında tutulan tüm yurttaşların derhal serbest bırakılması istenirken, "Basın açıklamasının yapılacağı alandan başlayarak sokağı abluka altına alanlara; halka, gazetecilere gazla müdahale edenlere, onlara emri verenlere sesleniyoruz: Yaptığınız suçtur, hukuksuz müdahaleler asla kabul edilemez. Bu halk size boyun eğmedi, eğmez!" denildi.

Açıklama şöyle:

Haziran direnişinin 9 yılında İstanbul’da Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla bir araya gelenlere dönük saldırıyı kınıyoruz!

Haziran direnişi talana, gericiliğe, AKP’de somutlanan düzenin her türlü yağmasına karşı, emekçi halkın direnişidir.

Haziran direnişi, meşrudur!

Haziran direnişi, meşruiyetini emekçi halktan, yobaza boyun eğmeyen kadınlardan, doğayı talan edenlere karşı en önde göğsünü siper edenlerden almaktadır.

Haziran direnişi, ‘AKP Türkiye’sine sığmayanlardır!

Haziran direnişi, “Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni yıkacağız” diyenlerdir!

Basın açıklamasının yapılacağı alandan başlayarak sokağı abluka altına alanlara; halka, gazetecilere gazla müdahale edenlere, onlara emri verenlere sesleniyoruz: Yaptığınız suçtur, hukuksuz müdahaleler asla kabul edilemez.

Gözaltı sırasında ve sonrasında kötü muameleye ve şiddete maruz kalan yaralılara geçmiş olsun. Saldırı esnasında gözaltına alınan, içinde 19 TKP üyesinin de bulunduğu kişilerin büyük bölümü serbest bırakıldı. Hâlâ gözaltında tutulan tüm yurttaşlar derhal serbest bırakılmalıdır.

Bu halk size boyun eğmedi!

Bu halk size boyun eğmez!

Türkiye Komünist Partisi