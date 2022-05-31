AKP'nin Gezi korkusu sürüyor: Onlarca yurttaş gözaltına alındı!

Haziran Direnişi'nin yıldönümünde Taksim'deki eyleme iktidarın talimatıyla başlayan saldırı sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gezi korkusu süren iktidarın talimatıyla yapılan saldırıda şu ana kadar onlarca gözaltı yaşandı.

Taksim Dayanışması: Gözaltıları serbest bırakın! Ablukayı kaldırın

Taksim Dayanışması'ndan yapılan açıklamada, "Gezi'nin 9. yıldönümü basın açıklamamız sırasında ve sonrasında yaşanan ve devam eden polis şiddeti ve gözaltılar kabul edilemez. Gözaltıları serbest bırakın! Ablukayı kaldırın" denildi.

TKP: Yurttaşlar derhal serbest bırakılmalıdır

Yaşananlara ilişkin Türkiye Komünist Partisi tarafından bir açıklama yapıldı. TKP'den yapılan açıklamada, "Bugün Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla bir araya gelenlere yapılan saldırıyı protesto ediyoruz. Polis saldırısı sonrası içinde 16 TKP üyesinin de bulunduğu yurttaşlar derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

Bugün Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla bir araya gelenlere yapılan saldırıyı protesto ediyoruz.

Polis saldırısı sonrası içinde 16 TKP üyesinin de bulunduğu yurttaşlar derhal serbest bırakılmalıdır.#Gezi9Yaşında#GeziyeÖzgürlük#BoyunEğme pic.twitter.com/slfdjTnBYy — TKP (@tkpninsesi) May 31, 2022

ÇHD: Polis kapıyı zorlayarak içeriye girmeye çalışıyor, dışarda çok şiddetli saldırılar oldu

ÇHD İstanbul Şube'den yapılan açıklamada, "Gezi Direnişinin 9. yılında Taksim’deyiz. Yürüyüşün başlatılmak istendiği TMMOB’un sokağına giriş çıkışlar polis tarafından engelleniyor. Barikata yüklenen kitleye polis yakın mesafeden gaz sıkıyor. Polisin TMMOB önünde saldırısı devam ediyor. Yoğun gaz saldırısı ardından TMMOB binasına giren insanlar da binada sıkıştırılmış durumda. Polis kapıyı zorlayarak içeriye girmeye çalışıyor. Dışarıda ise çok şiddetli saldırılar oldu ve çok sayıda gözaltı var" ifadesi kullanıldı.

Polisin saldırıları sonrası 100'ün üzerinde gözaltı olduğu ifade ediliyor.