Düzce'deki deprem sonrası AFAD'dan açıklama: 74 artçı yaşandı

Düzce merkezli birçok ilde hissedilen bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından 5,9 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi daha önce 5,9 olarak duyurduğu Düzce’deki depremin büyüklüğünü 6,0 olarak revize etti.

Depremin merkez üssü Sarıdere, Gölkaya olarak kaydedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 yaralı var' dedi.

AFAD'dan açıklama

AFAD deprem sonrası gerçekleşen sarsıntı sayısını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla;

En büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır.

Düzce’de 1’i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak’ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bölgeye 10.000 adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir.

10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir.

Bölgeye 1 Mobil Koordinasyon Tırı ile 1 Sosyal Çalışma Tırı sevk edilmiştir.

Gelişmeleri takip ediyoruz."