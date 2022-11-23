Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı: Düzce depremi beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy NTV yayınında açıklamalarda bulundu.

Ersoy, yaşanan depremin beklenen İstanbul depreminin öncüsü olmadığını belirterek "Marmara Denizi içerisindeki faydan deprem bekliyoruz. Şu an öyle bir depremden söz etmiyoruz.” diye konuştu.

Ersoy, "Bundan sonra da artçı sarsıntılar hissedebilir. 5’e varan sarsıntılar bir hafta 10 gün sürebilir." ifadelerini kullandı.

Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul ile Ankara arasındaki geniş alanda hissedilmiş. Bu küçük bir deprem değil, orta büyüklükte bir deprem. Sığ olduğu için çok geniş alanda hissedildi. Düzce’nin olduğu bölge düzlük bir alan. İyi bir zemin değil. Üzerindeki yapı stoku 1999’daki depremden sonra epey yenilenmiş. Bu yenilenme nedeniyle büyük bir hasar beklenmiyor. Bazı binalarda hasar meydana gelmiş olabilir. İleriki saatlerde göreceğiz. Deprem zonlarımızda bu tür depremlerimizin olması çok doğal karşılanmalı. Asıl esas olan sağlam binalardır. Bundan sonra da artçı sarsıntılar hissedebilir. 5’e varan sarsıntılar bir hafta 10 gün sürebilir. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Bina çok sağlam olsa bile depremi hissedebilirsiniz. Şunu da söylemek gerekir, Beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü değil. Marmara Denizi içerisindeki faydan deprem bekliyoruz. Şu an öyle bir depremden söz etmiyoruz.”