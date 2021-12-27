Dünyada sporun gündemi: Avustralya Açık, Covid-19 ve Afrika Uluslar Kupası...

Yılın sonuna doğru yaklaşılırken, sporun gündemi de hız kesmeden devam ediyor.

2022'nin hemen başlarına devrolacak birçok gündemin olduğu ve bunlar arasından Avustralya Açık ile Afrika Uluslar Kupası'nın öne çıktığı söylenebilir.

Ancak adı geçen her iki organizasyon için de tartışmalar süreceğe benziyor.

Djokovic Sidney’de yer almayacak

Sırp tenisçi Djokovic merkezinde sürdürülen aşı tartışmasında yeni bir başlığın daha ortaya çıkmış olduğu görülüyor.

Sırp tenisçi Novak Djokovic’in önümüzdeki hafta başlayacak erkekler ATP Kupası için Sidney’e gitmeyeceği ve etkinlikten çekildiği öğrenildi.

Sırbistan’ın Blic gazetesinde çıkan haberde, organizatörlerin Covid-19 aşısı konusundaki ‘katı kuralları’ sebep gösteren tenisçinin Avustralya Açık’a katılımı konusunda bir netlik sağlayamadığı ve oyuncunun ‘mahremiyet’ gerekçesiyle aşı olup olmadığını açıklamaya yanaşmadığından bahsedildi.

Bilindiği üzere, 17 Ocak’ta başlayacağı bilinen Avustralya Açık öncesinde, 1-9 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanan ATP Kupası’nda Sırbistan, Norveç, İspanya ve Şili ile birlikte A grubunda yer alıyor.

Djokovic’in buna rağmen hem rekor kırabilmek için Avustralya Açık’ta hem de ülkesi için ATP turnuvasında yarışıp yarışmayacağı soru işareti olmayı sürdürüyor.

Tenisin gündemi Avustralya’da düğümlendi

Avustralya Açık’ın direktörü Craig Tiley, yaptığı açıklamada, yeni yılda turnuva düzenlemenin yeni varyant Omikron nedeniyle, 2021’e göre “10 kat” daha zor olduğunu ifade etti. Yeni başlayacak turnuva öncesi soruları yanıtlayan Tiley, “Fazlasıyla değişken var. Sabah uyanıyorsunuz ve her şeyin olağan olmasını umuyorsunuz. 2021’de de turnuva yapmak zordu ancak bu seferki hiç kolay değil. 2022, 2021’den 10 kat daha zor oldu” dedi.

Daha önce 8-21 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen turnuva için 1000 oyuncu ve teknik ekip üyesi Grand Slam’den önce 14 gün zorunlu karantina süreci yaşamıştı. Önümüzdeki turnuvada ise gelecek 3 bin 300 kişinin negatif PCR testi vermesi halince rahatça hareket edebileceği öğrenildi.

Öte yandan The Guardian’da yer alan habere göre, Kanadalı tenis sporcusu Denis Shapovalov’un da test sonucunun pozitif çıktığı, Avustralya'ya varmasının ardından karantinaya aldığı bildirildi.

Daha önce Covid-19 dışındaki kimi nedenlerle de olsa Milos Raonic, Roger Federer, Stan Wawrinka, Jennifer Brady, Karolina Pliskova, Karolina Muchova, Serena Williams ve Bianca Andreescu gibi önemli sporcular turnuvadan çekilme kararı almışlardı.

Afrika Uluslar Kupası yaklaşıyor, tartışmalar sürüyor

Yeni yılın en önemli ve yakın gündemlerinden birisi ise Afrika Uluslar Kupası. Hatırlanacağı üzere turnuva, pandemi nedeniyle 9 Ocak-6 Şubat tarihine ertelenmişti. Normal takvimi içerisinde, geçen sene yaz aylarında düzenlenmesi gereken turnuvanın 2022’nin ilk günlerinde Kamerun’da yapılacağı açıklanmıştı.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası gündemi birkaç tartışma başlığını da tetiklemiş durumda gözüküyor. Bunlardan ilki, organizasyona katılım gösterecek oyuncular üzerinden sürüyor. Türkiye Süper Ligi'nden organizasyona 20’nin üzerinde futbolcunun dahil olması bekleniyor.

Yurtdışında ise benzer bir tartışma İngiltere Premier Ligi üzerinden devam ediyor. Afrika Uluslar Kupası, sezon ortasında bir çok yıldızın kulüp maçlarında takımlarıyla birlikte olmaması anlamına geliyor. Bu nedenle, Premier Lig ekipleri, kadrosundaki oyuncuları 3 Ocak 2022’ye kadar kendi kadrolarında tutma hakkına sahip.

Ancak İngiltere’de sürdürülen tartışmanın düğümlendiği noktayı eski Fransız futbolcu ve Crystal Palace teknik direktörü Patrick Vieira farklı bir bakış açısıyla yorumladı.

Vieira, Afrika Uluslar Kupası’na Avrupa Futbol Şampiyonası’na davranıldığı gibi davranılması gerektiğini dile getirirken, turnuvanın kıta için çok önemli olduğunun altını çizdi. Vieira açıklamasında, “Oyuncuların ülkelerini temsil etmek için duyduğu tutkuyu ve hissettikleri önemi anlıyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Hiçbir oyuncumu Afrika Uluslar Kupası’na gitmekten alıkoymam. Bu kupa, en az Avrupa Şampiyonası kadar büyük bir turnuva" ​​​ifadelerini kullandı.

Kamerun'da Anglofon gündemi sürüyor...

Bir diğer önemli tartışma ise Afrika Uluslar Kupası’nın yeniden ertelenme gündemi...

Kamerun’da düzenlenecek kupanın, 2016 yılında patlak veren "Anglofon krizi"nin etkileri dolayısıyla riskli bir ortamda düzenleniyor olmasına itiraz edenler bulunuyor.

Futbolcuların risk altında bulunduğunu ileri süren bu görüşe göre, Anglofon bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'na katılacak olan oyuncuların hayati tehlikesi bulunuyor.

Son gelen verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasında süren çatışmalarda binlerce insanın yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. Hükümet, turnuvanın yapılması gerektiğini yinelerken, ünlü eski futbolcu Samuel Eto’o ise “turnuvanın ertelenmesi için bir neden göremediğini” ifade etti. Eto’o, “Turnuvayı ertelemek için bir neden göremiyorum. Euro 2020 pandeminin ortasında oynanabiliyorsa, Afrika Kupası'nın yapılmaması için hiçbir neden göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, toplamda 6 farklı stadyumda oynanacak olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda yalnızca Limbe'de bulunan Limbe Stadyumu çatışma bölgesi olan Anglofon'da yer alıyor. Ancak Douala ve Bafoussam Stadyumları ise hemen çatışma bölgesinin sınırında olduğu söylenenler arasında...

Limbe Stadyumu

Daily Mail’de yer alan habere göre, Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnsan Hakları Araştırmacısı ve Kamerun Küresel Barış ve Adalet Seferberliği Kampanyası üyesi Rebecca Tinsley, "Taraflar arasında kalıcı barış ya da kısa süreli ateşkes sağlanana dek turnuvanın ertelenmesine yönelik bir sürü destek telefonu alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "İngiliz takımları, oyuncularını böylesine tehlikeli bir stadyuma gönderirken dikkatli olmalı. Çünkü oralarda ciddi tehlikeler olacak. Bunu görmek için çatışan taraftarla bakmanız yeterli. 80'den fazla patlama gerçekleştirdiler ve gün geçtikçe taktiklerinde daha da sofistike hale getiriyorlar” diyen Tinsley, turnuvanın ertelenmesi taraftarı olmayı sürdürdüklerini açıkladı.

Ek olarak, benzer düşüncelere sahip insanların turnuvanın ertelenmesini talep ettikleri ya da organizasyonun Kamerun’un başka bir bölgesine alınmasını tavsiye ettikleri öğrenildi.