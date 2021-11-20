Kortlardaki aşı tartışması sürüyor: Djokovic turnuvaya katılamayacak mı?

Avustralya Açık yetkililerinin aşı olmayan tenisçilerin turnuvaya dahil edilmeyeceğini açıklaması sonrası Sırp tenisçi Djokovic’in ne yapacağı merak konusu.

Turnuva direktörü Craig Tiley, eyalet başkanının herkesin aşılanması gerektiği yönündeki açıklaması sonrası bunu bütün oyuncularla paylaştıklarını ifade ederken, gözler kısa süre önce aşı konusunda endişeleri bulunduğunu söyleyen dünya 1 numarası Djokovic’e çevrildi.

Djokovic şampiyon unvanını koruyamama riskiyle karşı karşıya

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık öncesinde, İtalya’da aşı hakkında konuşan Novak Djokovic, ‘seçme özgürlüğü’ vurgusu yaparak “Hayatta aşı ya da başka bir şey fark etmez. Ne yapmak istediğine karar verme, seçme özgürlüğüne sahip olmalısın. Bu durumda söz konusu olan, vücudunuza ne girmesini istediğinizdir” ifadesini kullanmıştı.

Turnuva direktörü Tiley, Djokovic hakkında “Novak'ı burada görmek isteriz. Burada oynamak için aşı olması gerektiğini biliyor” derken, turnuvanın son üç yıldır kazananı olan tenişçinin organizasyona dahil olup olmayacağı soru işareti olmayı sürdürüyor.

Bir süre önce, aşılarını tamamladığını açıklayan İspanyol tenisçi Nadal ise turnuvaya katılacağını açıklamıştı.