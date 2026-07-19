Dünya Kupası İspanya'nın

2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı.

Maçı İspanya uzatmada bulduğu golle 1-0 kazanıp şampiyon oldu.

İspanya'ya galibiyeti getiren gol 106. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

Turnuvaya H Grubu'nda başlayan İspanya, ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı. Sonrasında Suudi Arabistan ve Uruguay'ın yenen İspanya, lider olarak son 32 turuna yükselmişti.

Sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa engellerini de aşan Luis de la Fuente'nin ekibi final vizesini elde etmişti.

2010 Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya şampiyon olarak 2. kez kupayı müzesine götürdü.

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