  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Dünya Kupası İspanya'nın

Dünya Kupası final maçında Arjantin ile karşılaşan İspanya, uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 20.07.2026 , 01:17

2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı.

Maçı İspanya uzatmada bulduğu golle 1-0 kazanıp şampiyon oldu.

İspanya'ya galibiyeti getiren gol 106. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

Turnuvaya H Grubu'nda başlayan İspanya, ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı. Sonrasında Suudi Arabistan ve Uruguay'ın yenen İspanya, lider olarak son 32 turuna yükselmişti.

Sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa engellerini de aşan Luis de la Fuente'nin ekibi final vizesini elde etmişti.

2010 Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya şampiyon olarak 2. kez kupayı müzesine götürdü.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

İngiltere-Arjantin husumeti yeşil sahalarda devam ediyor…

Ogün Eratalay

Trump’ın Dünya Kupasına akıl almaz müdahalesi

Ogün Eratalay

Dünya Kupası’nın görünmeyen tribünü: Futbol verisini etiketleyen işçiler

Dış Haberler

Dünya Kupası bu tarihi rezaletle anılacak

Haber Merkezi

2026 Dünya Kupası, 1936 Olimpiyatlarını mı çağrıştırıyor?

Ogün Eratalay

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.