Dünya Göçmenler Günü: 'Bu soğukta polis tarafından denize atılan hamile bir kadınla tanıştık...'

18 Aralık, uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını 'resmi' olarak tanıdığı gün. 18 Aralık 1990'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu’nun imzalanmasının ardından 18 Aralık günü, BM tarafından resmi olarak “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edildi.
Türkiye çeşitli sebeplerle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar için bir geçiş bölgesinde yer alıyor.
Peki, Türkiye'de ve bölgede göçmenler neler yaşıyor, tablo ne?
'Koruma başvurusu yapmak isteyenler kapıdan döndürülüyor'
Göçmenlerin durumunu ve en can alıcı sorunlarını Avukat Duygu İnegöllü'yle konuştuk. İnegöllü, göçmenlerin en büyük sorunlarından birinin kayıt altına alınmama olduğunu söyledi. "Uluslararası Koruma başvurusu yapmak isteyen kişiler göç idarelerinin kapılarından döndürülüyor, kayıt almıyoruz deniyor. Geçici koruma kapsamındaki kişiler de çok hızlı kayıt dışı bırakılıyor" diyen İnegöllü, göçmenlerin en ufak bir kabahatinin karakola, oradan da il göç idaresine götürülerek sınır dışı edilmekle sonuçlandığını söyledi.
'Düşük ücret ve kötü çalışma koşullarına karşı direnemiyorlar'
İnegöllü, "Düşünün, komşusuyla tartıştığı için komşusu şikayet etti diye sınır dışı kararı alınıp kimliksiz, statüsüz bırakılan insanlar var. Yargılama boyunca bu halde kalmaya devam ettikleri gibi yargılama sonucunda lehlerine bir karar çıksa bile yeniden kimliklerini almaları çok zor oluyor" diye konuştu.
Bir diğer önemli sorunun da çalışma izni olmaksızın çalışmanın sınır dışı sebebi olarak kanunda yer alması olduğunu ifade eden İnegöllü, "Bu kanun maddesinin uluslararası koruma başvuru sahipleri ve geçici koruma statüsü sahipleri için geçersiz olacak şekilde düzenlenmesi şart. Çalışma izni patronlar tarafından alınan bir izin ve hiçbir patron o harcı ödeyip izni almıyor. Kişi sınır dışı edileceği korkusuyla düşük ücret ve kötü çalışma koşullarına karşı direnemiyor. Türkiye vatandaşı işçilerin direnişlerine destek olamadıkları gibi grev kırıcılığa zorlanıyorlar" şeklinde konuştu.
'Mültecilerin her şeyi göze batıyor'
İnegöllü şunları söyledi: