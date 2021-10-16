Dünya Gıda Günü'nde açlık manzaraları: Virüsten daha öldürücü...

Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Takvim yaprağındaki birçok benzer gün gibi, 16 Ekim’in mimarı da BM. Üstelik bugünün anlamı konusunda da oldukça iddialı söz konusu kurum.

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) “açlığa son vermek için uluslararası çabalara öncülük eden Birleşmiş Milletlerin özel bir kurumu” olarak tanımlıyor kendini, 16 Ekim de bu amacın takvim yaprağı yapılıyor.

Bu yıl "Attığımız adımlar, geleceğimizdir - Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam" temasıyla karşılanan bugünün çağrı metnin başında ironik şekilde “sistemi düzeltelim” deniliyor.

Peki, bu mümkün mü?

Sovyetler Birliği’nin, yani sosyalizmin gölgesinin ortadan kalktığı dünyada açlık giderek yayılırken, emekçilerin yaşamlarını sürdürebilmesi için en temel gıda maddelerine erişimi giderek zorlaşıyor.

Açlık tüm dünyada mevcut düzenin en temel sonuçlarından biri olurken, savaş ve salgın gibi başlıklar zaten var olan açlık sorununu çok daha derin bir hale getiriyor.

İşte tüm dünyadan açlık manzaraları…

Her 60 saniyede 11 kişi açlıktan ölüyor

Oxfam'ın yeni bir raporuna göre, dünya çapında kıtlık benzeri koşullarla karşı karşıya kalanların sayısı geçen yıl içinde yaklaşık altı kat arttı. Rapora göre, her dakika on bir kişi açlıktan ölüyor.

Temmuz ayında yayımlanan "Açlık Virüsü Çarpıyor" başlıklı rapor kıtlıktan ölenlerin sayısının, dakikada yaklaşık yedi kişiyi öldüren Covid-19'u geride bıraktığını vurguluyordu.

ABD rüyası: 30 milyon açlık sınırında yaşıyor

ABD'de pandemi döneminde işsiz ve evsiz sayısında büyük bir artış görülürken, ülkedeki en yüksek gelirli kesimin varlıklarını artırdığı kaydedilmişti.

Salgın günlerinde ABD basınında yer alan bir haberde, ülkede yüz binlerce iş yerinin kapanmasıyla 10 milyondan fazla ABD'linin işsiz kaldığına ve bunun üç katı fazla sayıda yurttaşın gıda erişimi olmadığına dikkat çekildi.

ABD’nin San Antonio şehrinde Gıda Bankası’nın yardım paketlerinden yararlanabilmek için sıraya giren vatandaşlar 6 bin araçlık sıra oluşturdu. 12 saat sırada bekleyenler oldu. (2020, Nisan ayı)

Salgında açlık tüm dünyada daha da derinleşti

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Covid-19 pandemisiyle dünya genelinde milyonların açlıkla karşı karşıya kalabileceği konusunda açıklamada bulunurken, bu konuda çarpıcı veriler paylaşmıştı.

WFP Genel Direktörü David Beasley, "WFP'nin yetersiz beslenmeye maruz kalan insan sayısının yüzde 80 büyüyeceğine ilişkin öngörüsü de dahil olmak üzere, elimizdeki tüm veriler, gerçek bir felaketin yaşanacağına işaret ediyor" diyordu.

Beasley, WFP araştırmalarının, Latin Amerika ülkelerinin durumdan en çok etkilenen ülkeler olduğunu ortaya koyduğunu, bu ülkelerde yetersiz beslenen insan sayısının yüzde 269 oranında arttığını belirtirken, bu oranın Doğu ve Orta Asya'da yüzde 135 olduğunu, bu dönemde Sahra Altı Afrika'da açlık çeken insan sayısının iki katına çıkabileceğini sözlerine ekliyordu.

Açlık sorunu yaşayan insan sayısı en az 811 milyon

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan rapora göre, Covid-19 pandemisi, açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının yüzde 18 oranında artmasına neden oldu. Gıdaya erişimin giderek zorlaştığı 2020 yılında açlık sorunu yaşayan insanların sayısı 811 milyona yükseldi.

Bu rakamın 2021 yılında çok daha yukarılara çıktığı tahmin ediliyor.

Açlıktan ve susuzluktan deniz ortasında ölen 54 kişi...

Açlık ve susuzluğun en çok vurduğu kesimlerin başında mülteciler geliyor.

Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknede bulunan 47 kişi motor arızası nedeniyle yaklaşık iki hafta aç ve susuz kalarak yaşamını yitirdi.

Sadece bu olay dahi düzenin geldiği noktayı özetlemeye yetiyor.

Türkiye’den bir düzen manzarası: Halk açlık yaşarken, depolarda çürüyen gıdalar…

Bu yılın mart ayında soL’da yer verdiğimiz bir haber, “20 milyon yurttaş açlık sınırındayken binlerce ton patates ve soğan depolarda çürüyor” başlığını taşıyor.

Türkiye'de açlık ve yoksulluk giderek artarken, bir yandan da içinde bulunulan düzenin akılsızlığını ve plansızlığını gösteren haberde, 20 milyon yurttaşın açlık sınırında yaşadığı ülkede binlerce ton patates ve soğanın depolarda çürümeye terk edildiği hatırlatılıyor.

Türkiye'de açlık sınırı 18 yılda 6 kat arttı

Türkiye'de milyonlarca emekçi açlık sınırının altında bir maaşla geçinmeye çalışırken, patronlara sonsuz desteğin verildiği AKP'li son 18 yılda, ülkedeki açlık sınırı tam 6 kat artış gösterdi.

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) raporunda 2003 yılının haziran ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15.2 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 95.5 liraya sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.3 katına çıktı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.58 kat oldu.