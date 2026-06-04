Doruk Madencilik işçileri: '163 milyonluk maaş borcu olur mu, kimse denetlemiyor mu?'

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Ödenmeyen maaşları ve gasp edilen hakları için daha önce iki hafta boyunca direnen ve bakanlıkların "garantörlüğünde" eylemlerini sonlandıran Doruk Maden işçileri geçtiğimiz günlerde verilen sözlerin tutulmadığını duyurmuştu.

Yeniden Ankara'ya doğru yola çıkan işçilerin önü Beypazarı'nda kesildi. Dört gündür Beypazarı'nda direnmeye devam eden ve Ankara'ya gitmek için kararlı olduklarını söyleyen madenciler, Yıldızlar Holding patronu "Tüm borcumuzu ödedik" sözlerinin ardından işçilerin yeniden eyleme geçmesiyle madencilerin hesaplarına bir miktar daha para yatırılmıştı.

Bugün Ankara'ya yürüyeceklerini söyleyen işçiler, polis ablukasına alındı. Yüzlerce polis ve 10'un üzerinde ekip aracı işçilerin etrafında bekletiliyor. "Vur vur inlesin, bakanlar dinlesin" sloganı atan madenciler oturma eylemine başladı.

Yıldızlar SSS Holding önüne çağrı yapan işçiler, yürüyüşe geçeceklerini söylüyor.

İşçiler sabah kahvaltısını bir bardak çorba ve ekmekle yaptı.

Maden işçilerine yakınları da destek veriyor: 'Verdiğiniz sözleri tutmadınız, sabrımız kalmadı'

Maden işçilerine daha önce olduğu gibi aileleri ve yakınları da destek veriyor.

soL'a konuşan madenci eşi Aynur Özdemir, "28 Nisan'da 3 bakanlık garantör 15 Mayıs'a kadar herkesin hakkı yatacak dediniz, verdiğiniz sözleri tutmadığınız gibi bize hâlâ bekleyin diyorsunuz? Sabrımız kalmadı" diyerek, yetkililere ve Yıldızlar Holding patronuna tepki gösterdi.

Doruk Madencilik işçilerine yakınları da destek veriyor: 'Kimseye boyun eğmiyoruz, o hakkın son kuruşuna kadar takipçisi olacağız'



💬"Belediyenin madencilere ayarladığı otobüsleri kim iptal ettirdi? Bizler kendi imkanlarımızla otobüs ayarlamaya çalıştık, ekmeğinin peşinde olan… pic.twitter.com/zE439XP2wp — soL Haber (@solhaberportali) June 4, 2026

'Belediyenin ayarladığı otobüsleri kim iptal ettirdi, firmaları kim tehdit etti?'

Özdemir şöyle devam etti:

İşçilerin haklarını ödemek için bulunamayan imkanlar, Ankara'nın yollarını kesmek için seferber edilmiş durumda. Soruyorum, belediyenin madencilere ayarladığı otobüsleri kim iptal ettirdi? Bizler kendi imkanlarımızla otobüs ayarlamaya çalıştık, ekmeğinin peşinde olan firmalara 'Ruhsatlarınızı alır, ceza yazarız' diyenler kimler? Ankara yollarını jandarmayla, emniyetle, TOMA'yla abluka altına alanlar, yerin yüzlerce metre altında ömrünü çürüten insanlar için neden bir barikat dahi kurmadı? Biz bitti demeden bu dava bitmez. Yolları kesebilirsiniz ama hakkın ve adaletin yolunu kesemezsiniz. Biz kimseye boyun eğmiyoruz. O hakkın son kuruşuna kadar takipçisi olacağız. Buradaki madenciler o bareti kafasına takar, o yolu da gider. Hak verilmez alınır, kesinlikle alacağız!

'Gerekirse yerin altından gider yine de Ankara'ya varırız!'

Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır da işçilerle yaptıkları görüşmenin ardından bir konuşma yaptı. Çakır, "Burada bize izin vermeyen polislere sesleniyorum; biz verdiğimiz sözü tutarız, gerekirse yerin altından gider yine de Ankara'ya varırız! Şu anda 50 madenci Ankara'ya ulaşmış durumda. Ben burada olabilirim ama her bir madenci arkadaşımız bu sendikanın başkanıdır. 50 tane sendika başkanı şu an Ankara'da Holding'in önüne gidiyor" dedi.

Doruk Madencilik işçileri polis ablukasına rağmen yürüyüşe başlamak konusunda kararlı. "Yolu aç" sloganı atan madencilerin bekleyişi sürüyor. Polis işçilerin dağılması için "paralar yattı" dese de henüz işçiler hesaplarına gelen para olmadığını söylüyor.

Ankara'ya yürümek için direniyorlar!



📍Doruk Madencilik işçileri polis ablukasına rağmen yürüyüşe başlamak konusunda kararlı. "Yolu aç" sloganı atan madencilerin bekleyişi sürüyor.https://t.co/80uKEZ0T2v pic.twitter.com/8hpXIGlPzn — soL Haber (@solhaberportali) June 4, 2026

Ankara'da Yıldızlar Holding önünde de polis var: Patronu korumak için!

Ankara'ya yürüyen işçilerden korkup daha Beypazarı'nda önlerini kesen polis kent merkezindeki Yıldızlar Holding binasına ise adeta kalkan oldu. Binayı ve yetkilileri koruma altına almak için etrafı saran polis giriş çıkışa izin vermiyor.

Bir grup maden işçisi holding önünde

Polis barikatına rağmen holding önüne giden bir grup işçiye siyasi partiler ve milletvekilleri de destek verdi.

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü de işçilerle birlikte holding önünde.

İşçilerin yanına giden Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs günü işçilerin haklarını ödediklerini söylediğini hatırlattı, "Onların söylediği yalan 20 televizyonda birden tüm ülkeye yayıldı ama verilen söz tutulmadı. 105 madenci orada abluka altında. Biz bu mücadeleye destek vereceğiz" dedi.

'Neden ödenmiyor bu para neden?'

"Silah kaçakçısı gibi gizlice girdik Ankara'ya" diyen işçiler, holding önüne adeta polisten kaçarak geldiklerini belirtti.

14 senelik madenci Özhan Yüksel, holding önünde konuştu. "Hakkımızı istiyoruz" diyen Yüksel böyle isyan etti:

Yeter ya bıktık, ne yapalım söyler misiniz, kendimizi mi öldürelim? Neden ödenmiyor bu para neden? Sebep ne? Biz nerede yaşıyoruz? Bir insanın 163 milyon lira işçiye borcu olabilir mi? Sadece maaş bu. Kimse denetlemiyor mu? Biz emeğimiz hakkınızı istiyoruz, sadaka değil. Çoluğumuz çocuğumuz bayrama aç girdi. Bir aydır ödenecek dediler yatan para yok.

Beypazarı'nda önü kesilen işçilerse oturma eylemine başladı.

42 yıllık maden işçisi: 'Haklarımızı almak için direniyoruz'

Doruk ve Sena Madencilik bünyesinde çalışan 42 yıllık maden ustası Abdullah Aydoğan, yıllardır süregelen hak gasplarını ve maden işçilerinin karşı karşıya kaldığı zorlukları anlattı. Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam etmek zorunda kalan Aydoğan, madencilerin "gönüllü izin" adı altında haklarından mahrum bırakılmak istendiğini ve istifa süreçlerinin zorlaştırıldığını belirtti.

2024'ten bu yana zaman zaman maaşlarımızı alamadık. Bizi bayramdan sonra 10 gün izne çıkardılar. Yani gönüllü izinmiş gibi. Halbuki ben gönüllü izinde değilim. Arkadaşlarıma destek veriyorum. Biz de istifa edelim dedik. Bizim de istifamızı kabul etmediler.

📢42 yıllık maden işçisi: 'Haklarımızı almak için direniyoruz'



💬Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam etmek zorunda kalan Abdullah Aydoğan, Doruk Maden işçilerinin "gönüllü izin" adı altında haklarından mahrum bırakılmak istendiğini ve istifa süreçlerinin zorlaştırıldığını… pic.twitter.com/0NvfoaW0on — soL Haber (@solhaberportali) June 4, 2026

Hesaplar eksik, gözler telefondaki bildirimde: Direniş alanlarında liste oluşturuluyor

İşçilerin hesaplarına bir miktar para yatırıldığı ancak bu tutarın eksik olduğu belirtildi. Eksik ödemelerin tamamlanmasını bekleyen madenciler, gelecek haberlere ve telefonlarına düşecek banka bildirimlerine kilitlenmiş durumda.

Ödemesi yapılmayan veya eksik yatan işçilerin tespiti için şu an hem Beypazarı’ndaki direniş alanında hem de Yıldızlar Holding’in önünde bir liste oluşturuluyor.

Holding yönetimi ile sendika yönetimi arasında akşam saatlerinde bir görüşme düzenleneceği bildirildi.

İşçiler alacaklarını listelerken...

'Maksimum bir hafta içerisinde ödemeler yapılacak'

Doruk Madencilik işçilerinin Yıldızlar SSS Holding önünde toplanma çağrısı Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder'in holding yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından sona erdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ünder, şöyle konuştu: