Doruk Maden işçileri direnişin üçüncü gününde: 'Madem patronun borcu yoktu direnişe geçilince yatan neyin parası'

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Ödenmeyen maaşları ve gasp edilen hakları için daha önce iki hafta boyunca direnen ve bakanlıkların garantörlüğünde eylemlerini sonlandıran Doruk Maden işçileri, verilen sözlerin tutulmaması yeniden Ankara'ya doğru yola çıkmıştı. İşçilerin önlerinin kesildiği Beypazarı'nda başlattıkları direnişin üçüncü gününe girildi. Yıldızlar Holding patronunun tüm borcumuzu ödedik demesinin ardından işçilerin yeniden eyleme geçmesiyle hesaplara bir miktar daha para yatırılması haklı olarak tepkilere neden oldu.

'Madem patron tüm ödemeleri yaptı, direnişe geçilince yapılan ödeme neyin nesi?'

Türkiye Komünist Partisi, direnişin üçüncü gününde Doruk Maden işçilerini Beypazarı'ndaki direniş alanında ziyaret etti. TKP PM üyesi İlter Arslaner, yaşanan süreci hatırlatarak şunları söyledi:

"Ödenmeyen maaşları ve gasp edilen hakları için daha önce de direnişe geçen Doruk Maden işçileri iki hafta boyunca ülke gündeminde yer etmiş ve direnişlerinin sonucunda bakanlıkların da devreye girmesiyle kazanım elde etmiş, direnişlerini tamamlamışlardı.

Doruk Maden patronu, Yıldızlar patronu, sözler vermişti, tüm haklarını ödeyeceğiz demişti. Bakanlık da garantör olmuştu. İşçiler de memleketine dönmüştü. Bugün gelinen noktada patron bizim ödeyeceğimiz hiçbir şey yok, her şeyi tüm borcumuzu ödedik dedi.

Tekrar işçiler direnişe geçince dün akşam bir miktar daha ödeme yaptı patron.

İşçiler de haklı olarak şu soruyu soruyor, madem işçilere borcun yoktu neyin ödemesini yaptı patron?

İşçiler şunu soruyor, devlet bize bir söz verdi, bakanlar söz verdi. Bakanlıklar söz verdi. Şimdi madenciler merak ediyor ve soruyor bakanlar mı büyük patronlar mı?

TKP olarak biliyoruz o koltuklarda oturanlar, vekil koltuklarında oturanlar aynı zamanda patronlar. Bu ülkede patron Milli Eğitim Bakanı vardı, patron Sağlık Bakanı vardı, patron Turizm Bakanı vardı. Bugün Yıldızlar Holding'in sahibinin yarın Enerji Bakanlığı koltuğunda oturmaması için hiçbir neden yok. O koltukları patronlardan almadığımız sürece bu sorunlar yaşanmaya devam edecek. Burada direnen madencilerin yanındayız. Tüm taleplerinin arkasındayız ve takipçisiyiz."

TKP Ankara İl Örgütümüzden bir heyet ile bugün Doruk Madencilik işçilerinin yanındaydık.



İşçiler ödenmeyen maaşları ve gasp edilen hakları için Nisan ayında Ankara'ya yürüyürek ülkenin gündemine oturan bir mücadele örneği göstermişlerdi. 15 Mayıs'a kadar tüm haklarının… pic.twitter.com/YqGTEF9EBR — TKP Ankara (@AnkaraTkp) June 3, 2026

'Bu saatten sonra kimsenin sözüne güvenmiyoruz'

Direniş alanında soL'a konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ise patronların tavrına ve eylemin gidişatına dair değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Ankara'da direniş sürecinde pazarlık masası kurulduğunda patron her şeyi kabul etmişti. Biz de üç tane bakanlığın olduğu o masayı muhatap aldık. Değerli gördük ve direnişimizi sonlandırdık ama gelinen noktada patron sadece geriye dönük maaşları ve birkaç kişinin tazminatını yatırdı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır

Biz de sendika olarak soruyoruz. Madem şirket hiçbir borcum kalmadı işçilerin her şeyini ödedik diyor. O zaman işçiler iki gün direnişe geçince siz neyin parasını yatırdınız? Demek ki işçinin daha alacağı var. Onda dokuzunu alamadı hâlâ. Biz bu işçilerin alacaklarını alana kadar, tüm işçiler haklarını alana kadar Bağımsız Maden İş olarak direnişe devam edeceğiz. Bu saatten sonra kimsenin sözüne güvenmiyoruz. İşçinin IBAN hesabına para yatana kadar, teşekkür ediyoruz diyene kadar, sendika olarak işçinin yanındayız. Yarın SSS Yıldızlar Holding'in önünde saat 12.00'de tüm halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu işçiler bizim kardeşimiz, yurttaşımız, vatandaşımız. Ey siyasi partiler sendikalar siz holdinglerin yanında mısınız yoksa işçinin yanında mısınız? Yarın bunu göreceğiz."

Yarın (4 Haziran Perşembe) Yıldızlar SSS Holding binası önünde tüm Ankara halkını buluşmaya davet eden işçiler hak ettikleri alacaklarının yatırılmasını ve yaşadıkları mağduriyetin bir an önce sona ermesini talep ediyor.

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