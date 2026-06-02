Beypazarı'nda direnişe geçen madenciler eylemin 2. gününe girdi: Kazanana kadar vazgeçmeyeceğiz

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Haklarını alamayan Doruk maden işçileri mücadelelerine ara vermeden devam ediyor. Patronun ödeyeceği paraya garantör olan İçişleri Bakanlığı’nın önüne gitmek üzere dün Beypazarı’ndan yola çıkan işçiler, 1 Haziran’da polis tarafından engellendi. Engellemenin ardından madenciler, Türkiye Petrolleri Ofisi’nin bulunduğu Beypazarı girişinde direnişe geçti. Eylemlerinin ikinci gününde işçiler geceyi burada geçirdi.

Petrol istasyonunu ‘Kurtuluş Parkı’na çevirdiler

Geceyi petrol istasyonunda geçiren madenciler, bulundukları alanı adeta bir direniş alanına dönüştürdü. soL’a konuşan madencilerden Yakup Çiftçi, süreci şu sözlerle anlattı:

Buradan ayrılmak yok. Kurtuluş Parkı’ndaki gibi Perşembe günü saat 12.00’ye kadar buradayız. Kararımız net, burada duracağız. Burası Kurtuluş Parkı’ndaki gibi; sloganlar, yere vurulan baretler... Nasıl bıraktıysak öyle devam ediyoruz. Bugün de ziyaretimize gelen misafirlerimizle görüşeceğiz, haber kanalları gelecek, onlarla görüşeceğiz. Direnişimiz ilk gün olduğu gibi tertipli, düzenli devam ediyor.

İşçiler, desteğe gelenleri baretlerini yere vurarak ve sloganlar atarak karşılıyor. Madenciler mücadeleyi ilk günkü kararlılıkla büyütmeye çalışıyor.

Bakanlıklarla yapılan görüşmeler: ‘Bayramı parasız geçirdik’

Yakup Çiftçi, geçmiş süreçte yaşananları ve yetkililerle yaptıkları görüşmeleri aktararak haklarını alamamanın ve sürekli oyalanmanın yarattığı mağduriyete dikkat çekti. Çiftçi, “Biz daha önce gidip görüşmemizi yaptık. Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, bakan yardımcıları vardı. Görüşmede taleplerimizin 15 Mayıs’ta sonuçlanacağını söylediler ama bize ileri tarihler verip bayramı geçirdiler. Bayramı da parasız geçirdik. Yine haklarımızı alamadık” dedi.

Şirketin tutumuna ilişkin de konuşan Çiftçi, “Tekrar gidip görüştüğümüzde, firma bakanlığa ödemelerin yapılmadığını söylemiş. Kalan paralar için de bir aylık süre talep etmişler. Bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçiler, daha önce zaten 15 günlük süre verildiğini, şimdi buna 15 gün daha eklenerek toplamda bir aylık süre istenmesini kabul etmediklerini belirtti. Madenciler, bu nedenle direnişlerini sürdüreceklerini vurguladı.

'Hakkımızı alamazsak Yıldızlar Holding önünde buluşacağız'

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın Yıldızlar Holding’e verdiği mühlet Perşembe günü saat 12.00’de doluyor.

Yakup Çiftçi, bu süre içinde maaşları yatmazsa atacakları adımı şöyle anlattı:

Perşembe gününe kadar buradayız, müddet verdik. Sendikamız şirkete, öğlen 12.00’ye kadar ödemeleri gerçekleştirmesi için vakit verdi. O güne kadar alacaklarımızı alamazsak sendika başkanımız bütün halkımızı Yıldızlar Holding önüne davet etti. Biz de orada olacağız. Tüm halkımızı oraya davet ediyoruz.

İşçiler, haklarını almak için ellerinden geleni yapacaklarını ve Perşembe gününe kadar petrol ofisindeki bekleyişlerini kararlılıkla sürdüreceklerini bir kez daha vurguladı.

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