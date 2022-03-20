Dört yerde toplantı: Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçiyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde milletvekili adaylarını belirlemek üzere başlattığı toplantılar bugün Ankara Dikmen, İzmir Bornova, İzmir Konak ve Tekirdağ Çorlu'da gerçekleşiyor.

Dikmen, Bornova ve Çorlu'da halkın eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçtiği toplantılar başladı.

İzmir Bornova'daki toplantıda TKP Merkez Komite üyesi Başar Özer yaptığı konuşmada "Bu karanlık düzenden çıkış için emekçiler siyasete katılmalı, biz başka bir çözüme inanmıyoruz" dedi.

Çorlu'daki toplantıya katılan TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler "Halkın kahramanlara ihtiyaç duyduğu saçma dönemin bitmesini istiyoruz. Sıradan insanlar, yani büyük emekçi çoğunluk örgütlendiğinde hayatı değiştirebilir" diye konuştu.