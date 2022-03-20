Halk temsilcilerini seçiyor: Ankara Dikmen'de bir araya geldiler

Türkiye Komünist Partisi milletvekili aday adayı belirleme toplantılarına devam ediyor.

TKP, bugün Ankara’nın Dikmen semtinde Hacıbektaş Veli Kültür Vakfı’nda “Eşitlik ve Özgürlük için Halk Temsilcilerini Seçiyor” başlıklı bir toplantı düzenledi.

Toplantıya TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı ve Dayanışma Meclisi Üyesi Burçak Özoğlu da konuşmacı olarak katıldılar.

Konuşmacıların ardından toplantı TKP milletvekili adaylığı için başvuran Güldane Gündüç, Yusuf Şaylan, Eren Can Çam, Burak Efe Dirim, Botan Kızılkaya’nın kendilerini tanıttıkları konuşmalarıyla devam etti. Toplantıya mesaide oldukları için katılamayan adaylar Yasemin Özkurt ve Halil Kalbisağde de katılımcılara tanıtıldılar.

Adayların tanıtım konuşmalarının ardından ses sanatçısı Nevzat Karakış'ın dinletisi ile toplantı sona erdi.