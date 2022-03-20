Bornova'da halk temsilcilerini seçti: 'Bu yol en gerçek yoldur'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm ülkede, yaklaşmakta olan parlamento seçimleri için milletvekili adaylarını belirlediği toplantılara 20 Şubat’ta Çiğli’de gerçekleştirilen toplantı ile başlamıştı. O günden bugüne Türkiye’nin birçok yerinde toplantılar gerçekleştirildi. İzmir’de gerçekleştirilen Çiğli, Narlıdere ve Urla toplantılarına bugün de Bornova ve Konak toplantıları eklendi.

Bornova’daki toplantı 15.00’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde, Konak’taki toplantı ise 16.00’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bornova toplantısında TKP Merkez Komite üyesi Başar Özer ve Dayanışma Meclisi üyesi Tolga Binbay konuşma yaptı.

Ardından milletvekili aday adaylarına söz verildi. Bornova’dan aday adayı olan isimler şu şekilde: Cenk Kavut, Nagihan Çakır, Barış Özbay, Metin Aygören, Busenur Aksu, Ramazan Kat, öğrenci Bahar Yıldız ve öğrenci Faruh Bağan.

TKP Merkez Komite üyesi Başar Özer yaptığı konuşmada "Milyonlarca emekçinin siyasete katılması, hayatını ve gelceğini kendi eline alması gerekiyor. Sadece sınırlı bir biçimde değil; her yerde, fabrikasında, kampüsünde, mahallesinde, kısacası hayatın her alanında hayatını eline almalıdır" dedi.

Düzenin gösterdiği adayların patronlardan, zenginlerden oluştuğunu kaydeden Özer "Emekçiler örgütlensin, siyasete katılsın, bir adım öne çıksın, ilkelerini ve doğrularını toplumun önünde anlatsınlar diye bu toplantıları yapıyoruz" dedi.

'İnsanlık yine bir nükleer tehditle karşı karşıya'

Kritik bir dönemece girildiğini ve yaşanan krizin yine bir savaşa neden olduğunu belirten Özer "Bir tarafta eli kanlı terör örgütü NATO ve bir yanda Rusya emekçilerinin değil düpedüz Rusya burjuvazisini, Rus tekellerini temsil eden bir iktidar. Bu emperyalist savaşın ortasında kalansa emekçi halklar. Bu düzenin insanlığa sunabileceği hiçbir şey kalmamıştır. Bu akılsız düzenden hemen kurtulmalıyız. Şimdi, insanlık yine bir nükleer tehditle karşı karşıya. Nükleer silahlara karşı teknik bir çözüm getiremeyiz; tek çözüm halkın bir araya gelip bu asalak sınıftan kurtulmasıdır" diye konuştu.

''Hükümet istifa' demenin neresi antidemokratik?'

Türkiye’nin her yerinde halkın hayat pahalılığına karşı eylemler gerçekleştirdiğini söyleyen Özer "Düzen muhalefeti bu eylemler için, 'Aman şimdi sırası değil; onların işine yarar' diyor; AKP’den demokratik yollarla kurtulmak gerektiğini söylüyor; bu, halkı pasifize etmektir. 'Hükümet istifa!' demenin neresi antidemokratik? Halkın başına çöreklenmiş bir iktidardan kurtulmak için 'Hükümet istifa!' demekten daha demokratik bir yol olabilir mi? Sandığa endeksli bir siyaset Türkiye’de kaybetmeye mahkumdur. Örgütlü bir halk yaratılmadıkça Türkiye AKP’den kurtulamaz" dedi.

'Sol ilkeler doğrultusunda kendi ittifakını kurmalı'

TKP'nin ilkeleri doğrultusunda örgütlenmeye devam edeceğini belirten Özer "Sermaye karşıtı olmak, anti-emperyalist olmak ve laik olan tüm sol öznelerin bir araya gelmesi lazım. Sol ne idüğü belirsiz bir üçüncü ittifakı bir kenara bırakıp ilkeler doğrultusunda kendi ittifakını kurmalıdır" ifadelerini kullandı.

"TKP, AKP’ye karşı en süreklileşmiş ve en dik karşı çıkışı ortaya koymuş partidir. TKP her ne olursa olsun halkı yalnız bırakmayacaktır. Halkı ve emeği temsil eden bir cumhurbaşkanı adayını her ne olursa olsun çıkaracaktır; bu, TKP’nin boynunun borcudur" diyen Özer sözlerine şöyle devam etti:

'Bu yol en gerçek yoldur'

"TKP Türkiye’nin en gerçekçi partisidir. TKP’nin, 'Oy atın gerisini biz hallederiz', 'TKP’nin liderlerini meclise sokun ve arkanıza yaslanın hiçbir şey yapmanıza gerek yok', 'Evinize gidin oturun, bizi sosyal medyadan takip edin' dediğini hiç duydunuz mu? Türkiye halkının tepeden tırnağa örgütlenip siyasetin içinde bizzat yer almasından başka bir yol yoktur. Bu yol en gerçek yoldur; fakat bu yol çok daha fazla insanın dahil olması gerektiren bir yoldur. TKP herkesi saflarında mücadele etmeye ve örgütlenmeye davet ediyor."

Toplumların binlerce yıllık travması ve devrimciler

Tolga Binbay konuşmasında insanların devrime nasıl yaklaştığına, bunun toplumsal hafızayı nasıl etkilediğine değindi:

"İnsanlar dörde ayrılır.

Birincisi, toplumsal devrimin bilgisine sahip olanlar ve bunun gerekliliğine ve gerçekleştirilebileceğine inanan insanlar. Bu insanlar devrimcilerdir. Tüm toplum umutsuzluk içinde debelenirken, devrimciler bu karanlığın içinde umudu arar ve bulurlar.

İkincisi, toplumsal devrimin bilgisine sahip olmayanlar ama toplumsal devrimin gerekliliğine inanan insanlar. Bilgisine sahip değillerdir ve bu sebeple sıklıkla yılgınlığa umutsuzluğa kapılırlar.

Üçüncü grup toplumsal devrimin hem bilgisine sahip olamayan hem de devrimin gerekliliğine inanmayanlar. Bu insanlar toplulumun çoğunluğudur ve devrimin bilgisinden mahrum, bihaber bırakılmışlardır. Eğitim sistemi, din, tutuculuk yollarıyla bu bilgiden uzaklaştırılmaya çalışırlar. Bu alan, düzen siyasetinin temel alanıdır. Bu alandaki siyaset popülizmdir ve düzen siyaseti bu kitleyi de peşinde sürükler.

Son grup ise toplumsal devrimin bilgisine sahip olup, gerekliliğine inanmayanlar… Bu yaklaşımın en başında sosyal demokrasi ve parlamentarizm gelir. Devrime, 'Ne gerek var?' diye yaklaşırlar. Bu kesimin içinde direkt bu düzene hizmet eden, bu düzenin neye ihtiyacı varsa onu yapan insanlar da bulunur. Yaşanların hepsini toplum unutur. Peki neden unutulur: İnsanlar gibi… İnsanlar depresyona girerler, panik atak geçirirler; insanlar hiç farkında olmadığı bir tramvadan kurtulmak için tekrara düşerler. 'Bu sefer öyle olmayacak' diye, aynı şeyi yapmayı tekrar denerler. Toplumların tramvası neydi: Eşit, adil, örgütlü bir hayatın binlerce yıl önce ortadan kalkmasının travması. Toplumlar binlerce yıldır bu travmayı üzerinden atmaya çalışıyor. Örgütlü bir halk olmadığı sürece bu böyle gider."