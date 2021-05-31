Marmara Denizi’nin yok olmasına neden olan deniz salyası, Salda Gölü’ne yapılacak Millet Bahçesi’nin neden olduğu tahribat, Erdoğan’ın temellerini ay sonu atacağız diye övündüğü yıkım projesi Kanal İstanbul ve İstanbul’un “yeni simgesi” ilan edilen Çamlıca Kulesi... Bunlar sadece son bir haftada karşımıza çıkan talan örnekleri...

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme yeni sayısında, her geçen gün daha da derinleşen bu yıkımı durdurmanın yolunun bu talan düzeninin ortadan kaldırılması olduğuna işaret ediyor.

"Doğayı ve kentlerimizi sermayenin elinden kurtaracağız" manşetiyle çıkan Boyun Eğme'nin yeni sayısında şu değerlendirmeye yer veriliyor:

"Bugün sermaye düzeninin yol açtığı tahribatları hep birlikte yaşıyoruz. Her gün yeni bir doğa katliamına tanık oluyoruz. Havamız, suyumuz, ormanlarımız, denizlerimiz, toprağımız sermayenin çıkarları uğruna talan ediliyor. Yeni yatırımlar yapıyoruz bahanesiyle; toplumsal ihtiyaçlar ve öncelikler tersyüz edilerek paralı otobanlar, HES’ler, köprüler, gökdelenler, havalimanları inşa ediliyor. Halkın kaynakları müteahhit patronların kasalarına akıtılıyor. Üstüne üstlük tüm bunlar büyük çevre felaketlerine yol açarak yapılıyor.

Bu gidişatı, her geçen gün daha da derinleşen bu yıkımı durdurmanın yolu bu talan düzeninin ortadan kaldırılmasıdır.

İnsan emeğini sömürerek, doğayı katlederek, yaşam alanlarımızı talan ederek ömrünü uzatmak isteyen sermaye düzenini yıkacağız. Doğayı ve kentlerimizi sermayenin elinden kurtaracağız."