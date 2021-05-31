Bakanlık 'millet bahçelerine' bütçesinin 5 katını harcayacak: 16 milyar lira ayırdı

2021 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçelerinin sayısının 2021 sonu itibarıyla 278 olacağını ve yatırım değerinin de 16 milyar lirayı bulacağını açıkladı.

Bu rakam 3 milyar 378 milyon TL yıllık bütçeye sahip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden neredeyse 5 kat fazla. Ayrıca, 7 bakanlığın bütçesini de aşıyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, millet bahçelerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Serter, Türkiye'nin her yerinde son birkaç yıldır yapılan ve yapımı devam eden tüm millet bahçelerine dair Meclis'te araştırma önergesi verdi.

İzmir'deki 'bahçe'nin imar planı yok

Serter, İzmir Bergama'da yapılması planlanan millet bahçesinin imar planının olmadığının söyleyerek, "Millet bahçesinin hem bugün nasıl bir planlama ile ortaya çıkacağını bilmiyoruz hem yarın bahçe yapılıp bittikten sonra bölgedeki esnafın bu projeden nasıl etkileneceğini bilmiyoruz hem de sonrasında bu bahçelerin sulama ve aydınlatma gibi temel ve ciddi bir harcama kalemi oluşturacak olan bütçesinin ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Soylu'nun bakanlıktaki akrabası

Ülkücü mafya Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki akrabası Sadık Soylu'yu anmıştı.

Peker Soylu'ya, "Senin Ankara'da bir akraban var ya Sadık Soylu. Bir iş merkezi var Next Level Ankara'da. Bu devletin bir yeri. Şimdi buraya bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada, bütün iş adamları burada. Murat Kurum bakan, o mu yönetiyor, Sadık Bey mi?" demişti.