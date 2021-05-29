Salda'ya 'millet bahçesi' saldırısı: Gölün ve kıyıdaki kumun rengi değişti

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’nün kıyısı yapımı süren millet bahçesi projesi nedeniyle şantiye alanına dönmüştü.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, bungalov ve mescit yapımının sürdüğü alanda, gölün ve kıyıdaki kumun rengi değişti. Milli Park kıyılarındaki kumların ise doğal rengini koruduğu görüldü.

Göldeki son durum hakkında bilgi veren CHP Burdur Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Mehmet Göker, Milli Park için ilk projeyle ihale yapıldığını ancak buna ilişkin dava devam ettiği için, bu ihalenin iptal edilerek yapın sürecinin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Göker, gölün halk yararına kullanılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Salda'nın içine girdiğiniz zaman değil, dışarıdan baktığınız zaman mutluluk veren bir görüntüsü var. Bunu kullanmamız lazım. Ama kapalı göl olduğu zaman içeriye girişi arttırırsak, doğal olarak burası kirlenecek ve bu güzelliğini kaybedecek. Bizim endişemiz bundan. Bu endişenin nedeni ne? Geçmişte mevcut hükümetin yapmış olduğu düzenlemelerle kaybedilmiş doğal güzelliklerimiz ortada duruyor. Kötü örnekleri ve kötü bir sicili var. Mücadelemizi takip statüsünde devam ettirmekte kararlıyız."

Göker, projeden birilerine "rant yaratılma" ihtimaline de dikkat çekerek, "Bu işler suiistimale açık. Bu suistimalin önüne geçebilmek için, bu konuda denetleyicisi rolünde takibimiz devam edecek" diyerek göldeki her gelişmenin takipçisi olacaklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçesinin 5 Haziran Çevre Günü'nde açılacağını açıklamıştı. Göker, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen açılışın peyzaj çalışmaları nedeniyle ertelendiğini de söyledi.