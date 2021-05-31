Denizli'de köylülerden taş ocağına karşı valilik önünde eylem

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi’nde kekik üreticileri, bölgelerinde açılmak istenen taşocağına karşı valilik önünde oturma eylemi başlattı.

Birgün'den Uğur Kurnaz'ın haberine göre, Aydın-Denizli otoyolunun yapımı için kullanılacak mıcır Güzelpınar'da yapılacak taşocağından temin edilecek. Ancak Güzelpınar, Türkiye'nin doğal kekik ihracatının yüzde 80'ini karşılıyor ve bölge insanının ana geçim kaynağından biri. Fernas isimli şirket taş ocağı için Denizli Valiliği’ne çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) için başvurdu. Valilik, "ÇED gerekli değildir" raporu verdi.

Edinilen bilgiye göre 4 Mayıs’ta verilen bu karar mahalleliye ilan edilmek üzere Güzelpınar muhtarına 7 Mayıs günü tebliğ edildi. Karara 30 günlük itiraz süreci vardı. Fakat şirket itiraz sürecini beklemeden Ramazan Bayramı’nın birinci günü 13 Mayıs’ta ağaç kesimi için çalışmalara başladı. Köylülerin itirazının ardından şirket çalışmaları durdurup bölge halkıyla görüşmeye gitti ancak bu yine tepkiyle karşılaştı.

Tüm itirazlara ve tepkilere rağmen şirketin bugün tekrar alanda taş ocağı için çalışma başlatması üzerine, Güzelpınarlılar Denizli Valiliği’nin önüne geldi. Valiyle görüşme talepleri kabul edilmeyen Güzelpınarlılar oturma eylemi başlattı.